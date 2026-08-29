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सोशल मीडिया पर युवती के जाल में फंसा इंदौर का डॉक्टर, 6 लाख की लगी चपत

इंदौर में डॉक्टर से सायबर ठगी. युवती से दोस्ती के बाद डॉक्टर ने सुहाने सपने देखे, लेकिन सब चकनाचूर. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

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युवती के जाल में फंसा इंदौर का डॉक्टर, 6 लाख की लगी चपत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
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इंदौर : शहर में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी प्रेम मोहब्बत के नाम पर लगातार ठगी की वारदात हो रही हैं. इंदौर के आजाद नगर इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर युवती की मीठी-मीठी बातों में उलझ गए. फिर डॉक्टर साहब उस पर फिदा हो गए. युवती ने खुद को परेशानी में बताते हुए डॉक्टर से 6 लाख रुपये ठग लिए. युवती ने डॉक्टर को कैसे फंसाया और डॉक्टर कैसे जाल में फसंते गए. जानिए पूरी कहानी.

डॉक्टर की सोशल मीडिया पर हुई युवती से दोस्ती

इंदौर के डॉक्टर की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से युवती से हुई. युवती ने अपना नाम आयशा बताया और कहा "वह डॉक्टर है. वह सीरिया में रहती है. सीरिया में युद्ध के हालात हैं, जिसके चलते वह भारत में शिफ्ट होना चाहती है." डॉ. अयाज अहमद ने युवती की बातों पर भरोसा कर लिया. डॉक्टर की युवती से अब रोजाना बातचीत होने लगी. युवती ने भारत में शिफ्ट होकर डॉक्टर के साथ रहने की इच्छा जताई. इस पर डॉक्टर खुशी-खुशी तैयार हो गया.

आजाद नगर थाना प्रभारी लोकेंद्र भदौरिया (ETV BHARAT)

युवती ने फर्जी कस्टम अधिकारी से कराई बात

जब युवती ने डॉक्टर के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की तो इसके बाद दोनों की बातचीत काफी बढ़ गई और रकम का आदान-प्रदान भी बढ़ने लगा. युवती समझ चुकी थी कि मोटा आसामी फंसा है. एक दिन युवती ने कहा "वह दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गई है लेकिन उसका कुछ लगेज कस्टम विभाग ने रख लिया है." इसके बाद आयशा ने डॉक्टर को फोन लगाकर फर्जी कस्टम अफसर से बात करवाई. फर्जी कस्टम अधिकारी ने युवती का सामान छोड़ने के एवज में 6 लाख रुपए की डिमांड की.

डॉक्टर से रकम मिलने के बाद फोन बंद

बातचीत के बाद डॉक्टर ने 6 लाख रुपए बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. रुपये ट्रांसफर होने के बाद युवती ने डॉक्टर से बातचीत बंद कर दी. जब डॉक्टर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत राज्य सायबर सेल में की. सायबर सेल से मामला आजाद नगर पुलिस थाने पहुंचा. आजाद नगर थाना प्रभारी लोकेंद्र भदौरिया ने बताया "पीड़ित डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए. मामले की जांच की जा रही है."

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