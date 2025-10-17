ETV Bharat / state

दिवाली की करें शानदार शॉपिंग, फैक्ट्री आउटलेट बाजार में कौड़ियों के भाव मिल रहा कपड़ा

इंदौर आजादी के पहले से ही कपड़ा मिलों का गढ़ रहा है, यहां से तैयार सूती कपड़े देश के विभिन्न हिस्सों में जाते थे. हालांकि, समय के साथ इन मिलों के बंद हो जाने के बावजूद इंदौर वर्तमान में भी बड़ा कपड़ा उत्पादक बाजार है. यहां मौजूद 237 रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने वाली कंपनियों में से अधिकांश शहर के परदेशीपुरा स्थित रेडीमेड गारमेंट्स परिसर में मौजूद हैं. ये कंपनियां देश के विभिन्न राज्यों के लिए हर साल करोड़ों रुपए के कपड़ों की आपूर्ति करती हैं.

इंदौर: मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में हर चीज का अलग-अलग बाजार है. यहां दुकानों पर विभिन्न प्रकार के सामान बिकते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से गारमेंट्स सेक्टर की कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ही मुनाफे के आउटलेट बाजार लगा रही हैं. शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले इन बाजारों में न केवल ग्राहकों को सस्ते सामान मिल रहे हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ग्राहक से सीधे जुड़ने का मौका है.

दिवाली में सस्ते दामों में मिलता है कपड़ा

इन इकाइयों में बना हुआ रेडीमेड गारमेंट आमतौर पर बाजार और दुकान में ही बिकता आ रहा है, लेकिन साल भर के उत्पादन में बड़ी मात्रा में मेंस वियर, लेडीज और बच्चों के कपड़ों की ऐसी खेप भी रहती है जो अतिरिक्त उत्पादन के रूप में डिलीवर नहीं हो पाती है. इसलिए त्योहार के सीजन में उत्पादक कंपनी बचे हुए कपड़ों को आउटलेट बाजार लगाकर डिस्काउंट रेट पर सेल कर देती हैं.

स्पेशल बाजार में रहता है 50% डिस्काउंट

इंदौर में बीते कुछ सालों से इस तरह के आउटलेट बाजार लगाये जा रहे हैं, जो गारमेंट प्रोडक्शन यूनिटों के आसपास या परिसरों में होते हैं. जाहिर तौर पर उपभोक्ताओं को इन बाजारों की जानकारी नहीं होती है या कम होती है. ऐसी स्थिति में यहां कपड़ों पर 50% तक डिस्काउंट का ऑफर रहता है.

इतने दिनों तक ग्राहकों को मिलता है फायदा

इस अवसर का लाभ दीपावली तक ग्राहकों को मिलता है, वहीं निर्माण इकाइयां भी अपने माल को कम दामों पर बेचकर नए रिटेल ग्राहक का नेटवर्क खड़ा करती हैं. इसके अलावा उनके अतिरिक्त उत्पादन त्योहार के सीजन में हाथों-हाथ बिक जाते हैं.

वर्तमान में मध्य प्रदेश में करीब 65 बड़ी कपड़ा मिल मौजूद हैं, इनमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल में हैं. रेडीमेड गारमेंट उद्योग एक बड़े निवेश का विकल्प बन चुका है जो अब सीधे तौर पर ग्राहकों का नेटवर्क भी खड़ा कर रहा है.