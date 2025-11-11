ETV Bharat / state

लव जिहादियों को फंडिंग, इंदौर के पार्षद पर गिरी गाज, पद से हटाया, चुनाव लड़ने पर रोक

आपराधिक गतिविधियों के चलते इंदौर नगर निगम के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ संभागायुक्त ने की सख्त कार्रवाई.

councilor Anwar Qadri removed
इंदौर में लव जिहादियों को फंडिंग के आरोप में गई पार्षदी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
इंदौर : इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को लव जिहाद के मामलों में लिप्त पाए जाने पर पद से हटा दिया गया है. इसके साथ ही कादरी को 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित किया गया है. संभवत: मध्य प्रदेश में इस प्रकार का ये पहला मामला है. इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त के इस निर्णय का स्वागत करते हुए अच्छा कदम बताया है.

संभागायुक्त ने जारी किया आदेश

संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने सोमवार को नगर निगम इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया. साथ ही उन्होंने धारा-23 के अंतर्गत 05 वर्ष के लिए अनवर कादरी को अयोग्य भी घोषित किया है. संभागायुक्त डॉ.सुदाम खाड़े ने यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत की है.

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव (ETV BHARAT)

नगर निगम के सम्मेलन में प्रस्ताव पास

वार्ड 58 के पार्षद अनवर कादरी को आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर पद से हटाने के लिये महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम का सम्मेलन बुलाया था. इसमें विशेष प्रस्ताव लाया गया. इस प्रस्ताव को पासकर संभागायुक्त के पास भेजा गया. पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिये एक सम्प्रदाय विशेष के युवकों को फंडिग करने और प्रेरित करने का आरोप है. पार्षद की हरकतों को देखकर नागरिकों में काफी रोष था. लोगों ने कादरी के विरोध में प्रदर्शन भी किया.

councilor Anwar Qadri removed
कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ कार्रवाई (ETV BHARAT)

कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया "अनवर कादरी के कृत्यों ने शहर में सद्भावना को ठेस पहुंचाई और साम्प्रदायिक वातावरण भी बिगड़ा." अनवर कादरी के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई. इससे पूर्व भी पार्षद अनवर कादरी पर जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक एवं गंभीर धाराओं में 23 प्रकरण दर्ज हैं.

कादरी के खिलाफ विभिन्न धाराएं 323, 506, 392, 324, 25 आर्म्स एक्ट, 302, 307, 452, 341, 427, 64, 64(2)(एम), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई अन्य आपराधिक धाराओं में गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध हैं.

अनवर कादरी कोर्ट में भी नहीं पेश हुआ

अनवर कादरी को सुनवाई के दौरान पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन वह कोर्ट में पेशी पर नहीं आया. उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर विचार करते हुए महापौर द्वारा प्रस्तुत पत्र को निरस्त किये जाने पर विचार किया जा सके. इससे स्वत: प्रमाणित है कि पार्षद अनवर कादरी लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा, जिसका नगर निगम इंदौर के प्रस्ताव में भी उल्लेख है.

राष्ट्र विरोधी काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को संदेश

वहीं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा "यह निर्णय उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है, जो जनप्रतिनिधि रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं." स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला है.

