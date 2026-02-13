ETV Bharat / state

फर्जी जमानत लेकर घिरे IAS संतोष वर्मा, इंदौर जिला कोर्ट का आदेश-पुलिस के सामने पेश हो

इंदौर: विवादित बयान देकर फंसे आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इंदौर जिला कोर्ट ने उन्हें पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं. IAS अधिकारी संतोष वर्मा हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. धोखाधड़ी के एक मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी. जिसको लेकर उन्होंने कूटरचित तरीके से जमानत हासिल कर ली. कोर्ट में पुलिस ने उनकी जमानत निरस्त करने को लेकर एक आवेदन लगाया गया था. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने विभिन्न तरह के तर्क रखे. उसके बाद कोर्ट ने IAS वर्मा को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

जांच में सहयोग नहीं कर रहे संतोष वर्मा

इंदौर के एमजी रोड पुलिस ने उनके खिलाफ कूटरचित दस्तावेज बनाकर जमानत लेने के मामले में प्रकरण दर्ज किया था. आरोप है कि, प्रकरण दर्ज होने के बाद आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते पुलिस ने उनके जमानत आवेदन को रद्द करवाने को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को विभिन्न तरह की जानकारी दी.

हस्ताक्षर नमूने लेना चाहती है पुलिस

बताया कि, गिरफ्तारी के दौरान आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के हस्ताक्षर लिए गए थे. इस पर सरकारी अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को जानकारी दी कि पूरा मामला जांच में है. संबंधित दस्तावेज फिलहाल हाई कोर्ट की जांच प्रक्रिया में है इसलिए दोबारा से उनके हस्ताक्षर नमूने लेना है. फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने IAS अधिकारी संतोष वर्मा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. साथ ही अब इस पूरे मामले की चार मार्च को सुनवाई होगी.