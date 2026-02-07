ETV Bharat / state

पिता की मौत के बाद गर्भ में पल रहा शिशु भी आश्रित, परिजनों को 60 लाख देने के आदेश

ट्रक की टक्कर से आरक्षक की मौत, इंदौर जिला अदालत का आदेश. पिता की मौत के बाद गर्भ में पल रहा शिशु भी आश्रित.

Indore District Court
इंदौर जिला अदालत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : इंदौर की जिला अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में पुलिस विभाग आरक्षक के पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए हर्जाने और 6% ब्याज के आधार पर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए. कोर्ट ने मृतक आरक्षक की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को आश्रित शिशु मानते हुए यह आदेश दिया.

सड़क हादसे में हुई थी दो लोगों की मौत

झाबुआ में पदस्थ आरक्षक अपने साथियों के साथ सीहोर से होते हुए भोपाल किसी काम से जा रहे थे. जब उनकी कार सीहोर के जावरा थाना अंतर्गत पहुंची तो अचानक से तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में आरक्षक सतीश और उनके एक साथी की मौत हो गई. पीड़ित परिजनों की ओर से इंदौर की जिला अदालत में केस लगाया गया. एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से मुआवजे के लिए याचिका लगाई गई.

एडवोकेट राजेश खंडेलवाल (ETV BHARAT)

आरक्षक की पत्नी 7 माह की गर्भवती

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिजनों के बारे में पूरी जानकारी ली. पीड़ित परिजनों के एडवोकेट ने कोर्ट को जानकारी दी कि आरक्षक के परिवार में उनकी पत्नी, दो बच्चे, उनकी मां और एक छोटा भाई आश्रित थे. साथ ही आरक्षक की पत्नी 7 महीने से गर्भवती भी है. कोर्ट ने गर्भ में शिशु को भी आरक्षक के प्रति आश्रित माना और उसे भी परिवार का सदस्य बताया.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया आदेश

कोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद पीड़ित परिजनों को 50 लाख देने के आदेश दिए. साथ ही यह भी आदेश दिए कि इस राशि में 6% का ब्याज भी जोड़ दिया जाए. इस तरह से कोर्ट ने 6% ब्याज मिलकर 60 लाख रुपए संबंधित बीमा कंपनी को आरक्षक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं. यह आदेश इसलिए अहम है कि कोर्ट ने गर्भ में पल रहे शिशु को भी मृतक के प्रति आश्रित माना. एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने ये जानकारी दी.

TAGGED:

INDORE CONSTABLE ROAD ACCIDENT
RELIEF CONSTABLE VICTIM FAMILY
INSURANCE COMPANY PAY ₹60 LAKH
INDORE ROAD ACCIDENT
INDORE DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.