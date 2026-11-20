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कोट-पैंट छोड़ ट्रैक सूट में सड़कों पर जज और वकील, खास मकसद से लगाई 5 किमी की दौड़

कोट-पेंट छोड़ ट्रैक सूट में सड़कों पर उतरे जज-वकील ( ETV Bharat )

इंदौर: आपने अब तक जज और वकीलों को कोर्ट कचहरी में केस लड़ते हुए और इंसाफ करते होते हुए देखा होगा. लेकिन इंदौर में जज और वकील कोट केंट की जगह ट्रैक सूट में नजर आए. दरअसल मौका था मैराथन का. जिला कोर्ट में आज शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक समिति के द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया. तकरीबन 5 किलो मीटर की मैराथन में कई अधिवक्ताओं के साथ ही कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया. मैराथन का मुख्य उद्देश्य न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना था. इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति हाई कोर्ट बेच पहुंचे.

न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जहां समय-समय पर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के द्वारा अलग-अलग तरह से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. इसी कड़ी में इंदौर की जिला कोर्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक समिति के द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया. इस मैराथन में शामिल होने के लिए इंदौर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के कई सदस्यों के साथ ही इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया. तकरीबन 1000 से अधिक रनर ने इस मैराथन में भाग लिया. न्याय के प्रति जागरूक करने के लिए इंदौर की जिला कोर्ट से निकली मैराथन (ETV Bharat) न्याय के लिए जागरुक करने के लिए मैराथन