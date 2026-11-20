कोट-पैंट छोड़ ट्रैक सूट में सड़कों पर जज और वकील, खास मकसद से लगाई 5 किमी की दौड़
न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर की जिला कोर्ट से निकली मैराथन, हाई कोर्ट जजेस सहित अधिवक्ता हुए शामिल. रिपोर्ट-संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:50 AM IST
इंदौर: आपने अब तक जज और वकीलों को कोर्ट कचहरी में केस लड़ते हुए और इंसाफ करते होते हुए देखा होगा. लेकिन इंदौर में जज और वकील कोट केंट की जगह ट्रैक सूट में नजर आए. दरअसल मौका था मैराथन का. जिला कोर्ट में आज शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक समिति के द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया. तकरीबन 5 किलो मीटर की मैराथन में कई अधिवक्ताओं के साथ ही कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया. मैराथन का मुख्य उद्देश्य न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना था. इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति हाई कोर्ट बेच पहुंचे.
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1000 से अधिक रनर मैराथन में शामिल
न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जहां समय-समय पर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के द्वारा अलग-अलग तरह से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. इसी कड़ी में इंदौर की जिला कोर्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक समिति के द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया. इस मैराथन में शामिल होने के लिए इंदौर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के कई सदस्यों के साथ ही इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया. तकरीबन 1000 से अधिक रनर ने इस मैराथन में भाग लिया.
न्याय के लिए जागरुक करने के लिए मैराथन
इस मैराथन की शुरुआत इंदौर की जिला कोर्ट से शुरू हुई और इंदौर के पलासिया चौराहे से वापस इंदौर की जिला कोर्ट में ही इसका समापन हुआ. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर हाई कोर्ट बेच के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि, ''लोगों को न्याय के प्रति जागरूक करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है.'' जिला बार एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र गुर्जर का कहना है कि, ''न्याय आम लोगों तक पहुंचे और आम नागरिकों के न्याय के प्रति किस तरह के अधिकार है इसकी जानकारी देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया है.
विजेता को 11 हजार का पुरुस्कार
वहीं मैराथन में फर्स्ट रनर को ₹11000 का इनाम के साथ ही सेकंड और तृतीय रनर को भी पुरस्कृत किया जाएगा. पहली बार इंदौर में इस तरह का न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की मैराथन का आयोजन किया है. साथ ही जज और वकीलों ने फिटनेस का भी संदेश दिया है. जो काफी सुर्ख़ियों में बना हुआ है. लोगों ने इस पहली की जमकर तारीफ की है