ETV Bharat / state

यूरिया को बताया एमडी ड्रग्स, बरी आरक्षक ने 16 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में घसीटा

पुलिस आरक्षक ने लगाया साजिश का आरोप, इंदौर की जिला कोर्ट में 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर किया परिवाद. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

CONSTABLE COMPLAIN 16 POLICEMEN
बरी आरक्षक ने 16 पुलिसकर्मियों को इंदौर कोर्ट में घसीटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:57 AM IST

|

Updated : June 28, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: तेजाजी नगर पुलिस ने पिछले दिनों पुलिस आरक्षक लखन गुप्ता सहित अन्य लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के मामले में कार्रवाई की थी. जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो जिस एमडी ड्रग्स के मामले में आरक्षक सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया वह यूरिया निकाला. उसके बाद मामले में पुलिस ने केस को खत्म कर आरक्षक लखन गुप्ता को बरी कर दिया. लेकिन आरक्षक लखन गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गलत कार्रवाई करने को लेकर इंदौर की जिला कोर्ट में अपने एडवोकेट के माध्यम से एक परिवाद लगाया है, जिस पर कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा.

जांच में यूरिया निकाला एमडी ड्रग्स
पूरा मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि, आरक्षक लखन गुप्ता सहित चार लोगों को तेजाजी नगर पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था. फिलहाल पूरा ही मामला काफी चर्चाओं में रहा और जब इस पूरे मामले में एमडी ड्रग्स की जांच हुई तो वह यूरिया निकाला. वहीं यूरिया निकालने के बाद आरक्षक लखन गुप्ता ने मामले को खत्म करने को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई.

3 आईपीएस अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर परिवाद (ETV Bharat)

पीड़ित आरक्षक ने दायर किया परिवाद
जिस पर कोर्ट ने मामले को खत्म कर दिया. बरी होने के बाद आरक्षक लखन गुप्ता ने अपने एडवोकेट नितिन पाराशर के माध्यम से एक परिवाद इंदौर की जिला कोर्ट में दायर किया है. उनका आरोप है कि तात्कालिक डीसीपी विनोद मीणा, तात्कालिक एसीपी करण सिंह व तात्कालिक थाना प्रभारी आदित्य सिंघारे के साथ ही 16 अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ षडयंत्र के तहत झूठा एमडी ड्रग्स का मामला दर्ज करवाया था.

अधिकारियों से जवाब तलब करेगा कोर्ट
परिवाद में आरक्षक लखन गुप्ता ने मांग की है कि अधिकारियों सहित 16 पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए. इंदौर की जिला कोर्ट ने परिवाद को एक्सेप्ट कर लिया है और मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे किस तरह की कार्रवाई की गई थी उसको लेकर जवाब तलब करेगी. यदि कोर्ट इस दौरान उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. फिलहाल अब देखना होगा कि, इस पूरे ही मामले में आगे कोर्ट किस तरह से सुनवाई करता है.

Last Updated : June 28, 2026 at 12:14 PM IST

TAGGED:

CONSTABLE COMPLAIN 16 POLICEMEN
CONSTABLE MD DRUGS CASE INDORE
MADHYA PRADESH NEWS
INDORE HIGH COURT PETITION
INDORE DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.