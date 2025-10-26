ETV Bharat / state

दिव्यांग ने पैरों से बनाई अमिताभ बच्चन की पेंटिंग, देखते ही इमोशनल हुए बिग बी

दिव्यांग ने पैरों से बनाई अमिताभ बच्चन की पेंटिंग ( ETV Bharat )