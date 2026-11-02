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गायक दिलजीत सांझ के लाइव कंसर्ट पर दहशत का साया, ई-मेल से बम से उड़ाने की धमकी

गायक दलजीत सांझ के लाइव कंसर्ट में बम की धमकी ( Source : ANI )

इंदौर : मशूहर गायक दिलजीत दोसांझ का 15 नवंबर को इंदौर में लाइव कंसर्ट है. कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रबंधक जोर-शोर से जुटे हैं. इस बीच कार्यक्रम में शामिल होने वालों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल इंदौर के 3 स्कूलों को मिले हैं. धमकी मिलने के बाद कार्यक्रम के आयोजक चिंतित हैं तो पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

इंदौर के 3 स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल