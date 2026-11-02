गायक दिलजीत सांझ के लाइव कंसर्ट पर दहशत का साया, ई-मेल से बम से उड़ाने की धमकी
पंजाबी गायक व एक्टर दिलजीत दोसांझ के इंदौर में प्रोग्राम में विघ्न डालने की कोशिश. बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस की नींद उड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:03 PM IST
इंदौर : मशूहर गायक दिलजीत दोसांझ का 15 नवंबर को इंदौर में लाइव कंसर्ट है. कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रबंधक जोर-शोर से जुटे हैं. इस बीच कार्यक्रम में शामिल होने वालों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल इंदौर के 3 स्कूलों को मिले हैं. धमकी मिलने के बाद कार्यक्रम के आयोजक चिंतित हैं तो पुलिस ने जांच तेज कर दी है.
इंदौर के 3 स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल
गायक दिलजीत दोसांझ के लाइव कंसर्ट शो सुर्खियों में रहते हैं. दिलजीत का 15 नवंबर को इंदौर में भी लाइव कंसर्ट है. इससे पहले ही उनका शो चर्चा में आ गया है. इंदौर के कुछ स्कूलों को ई-मेल पर मिली धमकी को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. स्कूलों को उनके ऑफिशल मेल पर धमकी मिली है. इसमें लिखा है "यदि 15 नवंबर को दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में कोई भी शिरकत करने के लिए गया तो बम से उड़ा देंगे."
सायबर एक्सपर्ट को भी जांच में लगाया
स्कूल प्रबंधन ने मेल मिलते ही इसकी जानकारी इंदौर पुलिस को दी गई. क्राइम ब्रांच ने स्कूलों में पहुंचकर मामले की तहकीकात की. इंदौर क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये मेल कहां से आया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "मामले की जांच की जा रही है. सायबर एक्सपर्ट की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ई-मेल कहां से आया."
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दिलजीत को पहले भी मिल चुकी है धमकी
हाल ही में अमिताभ बच्चन और दिलजीत दोसांझ के नाम का धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. धमकी देने वाले ने सुसाइड अटैक की चेतावनी दी है. ईमेल को भेजने वाले ने अमिताभ बच्चन के बंगले पर हमले और 27 नवंबर को मुंबई में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके करने की धमकी दी है. ये मेल मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित एक स्कूल को मिला. धमकी देने वाले के अनुसार, जलसा पर ग्रेनेड से हमला होगा. सिंगर के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक से हमला होगा.