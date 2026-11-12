विवादों में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, स्कूल के बाद महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी
इंदौर में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर लगातार मिल रही धमकी भरे मेल, गुरुवार को महापौर सचिवालय को उड़ाने का आया मेल. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:48 PM IST
इंदौर: मशहूर पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉन्सर्ट को बम धमाके से उड़ाने के साथ ही तीन बैंकों और सचिवालय को उड़ाने की धमकी भरा मेल गुरुवार को आया है. पुलिस इसकी जांच में जुटी है. वहीं इससे पहले तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया था, जिसका आईपी एड्रेस हैक कर पुलिस को पता चला कि वह देवास के युवक की हैक आईडी से भेजा गया था.
दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट को लेकर बम से उड़ाने की धमकी
दरअसल, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 15 नवंबर को इंदौर में होना है, लेकिन पिछले 15 दिनों से इंदौर के स्कूल के साथ ही महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल एक के बाद एक आ रहे हैं. गुरुवार को इंदौर के तीन बैंक और महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने से संबंधित धमकी भरे मेल आए हैं. यह खबर मिलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच और बम स्क्वॉड की टीम की टीम ने तुरंत जांच की, जहां कुछ नहीं मिला.
मेल इंग्लिश और पंजाबी में लिखा गया
वहीं मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "इंदौर के तीन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के साथ ही महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने से संबंधित धमकी भरा मेल लाया है. मेल इंग्लिश और पंजाबी भाषा में आया है. साथ ही मेल में लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट के कार्यक्रम को देखने के लिए गया तो बम से उस जगह को उड़ा दिया जाएगा.
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पुलिस आईपी एड्रेस की कर रही जांच
फिलहाल मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. जिस आईपी एड्रेस के माध्यम से धमकी भरा मेल आया था, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है." महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि "इस तरह के कार्यक्रम इंदौर शहर में होते रहेंगे, तो वहीं सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है. इंदौर शहर में अच्छे इवेंट हो, इवेंट की यह राजधानी बने. इसको लेकर सब लोगों ने बार-बार बोला है. पुलिस अपना काम कर रही है. जिला प्रशासन नगर निगम अपना काम कर रहा है. जो अनुमति देनी है, वह नियम अनुसार करेंगे. धमकी भेजने वाले की क्या मंशा है, यह तो मालूम नहीं, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम करना सुरक्षा एजेंसी का काम है.
इससे पहले स्कूलों की उड़ाने की धमकी, युवक को लिया हिरासत में
बता दें इससे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित शहर के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसकी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने आईटी के एक युवक को पकड़ा था, लेकिन पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "जिस मेल के माध्यम से धमकी भरे मेल इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और इंदौर के तीन स्कूलों को भेजे गए थे. उस मेल के आईपी एड्रेस के माध्यम से निखिल नामक एक युवक को पकड़ा गया था.
फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसका ईमेल अप्रैल 2026 को हैक हुआ था. इस ईमेल का यूजर कोई और है, जिसने आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल कर उस आईपी एड्रेस वीपीएन का प्रयोग कर वहां से धमकी भरा मेल जारी किया है.