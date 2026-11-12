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विवादों में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, स्कूल के बाद महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी

Etv Bharat ( DILJIT DOSANJH Insta )

इंदौर: मशहूर पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉन्सर्ट को बम धमाके से उड़ाने के साथ ही तीन बैंकों और सचिवालय को उड़ाने की धमकी भरा मेल गुरुवार को आया है. पुलिस इसकी जांच में जुटी है. वहीं इससे पहले तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया था, जिसका आईपी एड्रेस हैक कर पुलिस को पता चला कि वह देवास के युवक की हैक आईडी से भेजा गया था.

दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट को लेकर बम से उड़ाने की धमकी

दरअसल, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 15 नवंबर को इंदौर में होना है, लेकिन पिछले 15 दिनों से इंदौर के स्कूल के साथ ही महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल एक के बाद एक आ रहे हैं. गुरुवार को इंदौर के तीन बैंक और महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने से संबंधित धमकी भरे मेल आए हैं. यह खबर मिलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच और बम स्क्वॉड की टीम की टीम ने तुरंत जांच की, जहां कुछ नहीं मिला. महापौर और एडिशनल डीसीपी ने दी जानकारी (ETV Bharat) मेल इंग्लिश और पंजाबी में लिखा गया वहीं मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "इंदौर के तीन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के साथ ही महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने से संबंधित धमकी भरा मेल लाया है. मेल इंग्लिश और पंजाबी भाषा में आया है. साथ ही मेल में लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट के कार्यक्रम को देखने के लिए गया तो बम से उस जगह को उड़ा दिया जाएगा. इंदौर के लाइव कॉन्सर्ट में 4 गाने नहीं गा पाएंगे सिंगर दिलजीत दोसांझ, जिला प्रशासन ने लगाया बैन