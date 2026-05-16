'क्या मैं सनातन विरोधी हूं', दिग्विजय ने उषा ठाकुर से पूछा-कभी नर्मदा परिक्रमा और व्रत रखी हो
इंदौर में उषा ठाकुर से मिले दिग्विजय सिंह, बोले- मैंने भोजशाला के फैसले का विरोध नहीं किया. इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 4:09 PM IST
इंदौर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे. जहां उनकी भाजपा विधायक उषा ठाकुर के साथ सनातन धर्म को लेकर बातचीत हुई. जिसका वीडियो भी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है. हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज उठाने वाले दिग्विजय सिंह ने खुद को सच्चा सनातनी करार दिया है. शनिवार को इंदौर में हिंदूवादी पहचान रखने वाली विधायक उषा ठाकुर के साथ चर्चा में दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि, ''मैंने भोजशाला के फैसले का विरोध नहीं किया है.''
उषा ठाकुर से मिले दिग्विजय सिंह
उषा ठाकुर और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं. समय-समय पर ऐसे कई मौके आए जब दिग्विजय सिंह के बयानों का विधायक उषा ठाकुर ने विरोध किया. शुक्रवार को दिग्विजय सिंह ने धार भोजशाला पर अपने बयान में पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में वाग्देवी सरस्वती का कोई उल्लेख नहीं होने सबंधी बयान दिया था. जिसे एक बार फिर सनातन विरोधी बयान माना जा रहा था. शनिवार को शहर के रेजिडेंसी क्षेत्र में दिग्विजय सिंह और विधायक उषा ठाकुर का आमना सामना हुआ तो दोनों के बीच सनातन के मुद्दे पर नोकझोंक शुरू हो गई.
मैं घोर सनातनी: दिग्विजय सिंह
इस दौरान दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि उनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है और न ही उन्होंने कभी सनातन का विरोध किया. इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहां, ''मैं खुद घोर सनातनी हूं और आज फिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करता हूं.'' उन्होंने उषा ठाकुर से कहा, ''पहले सब हिंदू-हिंदू किया करते थे तब मैं खुद को सनातनी कहता था. जो आज भाजपा वाले बताते फिर रहे हैं.''
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उषा ठाकुर से पूछा कभी एकादशी का व्रत रखा
उन्होंने उषा ठाकुर से मुखातिब होकर कहा, ''तुम यदि सनातन की दोस्त हो तो हम क्या दुश्मन हैं.'' उसके बाद दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर से पूछा, ''क्या उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है और क्या वे एकादशी का व्रत करती हैं.'' इस पर उषा ठाकुर ने इनकार कर दिया. इसके बाद उषा ठाकुर ने कहा, आपने भोजशाला पर आए हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया. उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, ''तुमने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया है.'' उस पर उषा ठाकुर ने कहा कि, लोगों ने बताया. तो दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि लोगों ने आपको गलत बताया है.