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मैं लौटा रहा चंदा, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, किसान ने दिग्विजय के लिए काटा 1.10 लाख का चेक

दिग्विजय सिंह के चंदा वापस लेने वाले बयान पर इंदौर के किसान की प्रतिक्रिया, 1.10 लाख रुपये का चेक देने को काटा.

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इंदौर का राम सिंह पूर्व सीएम को चंदा लौटाने को तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:29 AM IST

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Updated : July 5, 2026 at 11:41 AM IST

2 Min Read
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इंदौर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राम मंदिर में दिए गए चंदे की राशि वापस लेने वाले बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. इंदौर के देपालपुर निवासी किसान राम सिंह मकवाना ने दिग्विजय सिंह को 1 लाख 10 हजार रुपये का चेक देने की पेशकश की है. उन्होंने कहा कि, ''दिग्विजय सिंह चंदे की राशि वापस लेने के लिए अयोध्या में अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है. मैं खुद उनकी राशि लौटा रहा हूं.''

दिग्विजय का चंदा लौटाएगा राम सिंह

राम सिंह मकवाना ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि, ''अदालत में किसी भी मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है. ऐसे में दिग्विजय सिंह को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.'' उन्होंने कहा, "जब तक मेरे जैसे राम भक्त मौजूद हैं, तब तक दिग्विजय सिंह को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है. मैंने उनके नाम से 1 लाख 10 हजार रुपये का चेक तैयार कर लिया है. अगर वे इंदौर आएंगे तो मैं उन्हें स्वयं यह चेक सौंप दूंगा, नहीं तो उनके पास भिजवा दूंगा."

दिग्विजय का चंदा लौटाने को राम सिंह तैयार (ETV Bharat)

चंदा वापस पाने को जाएंगे कोर्ट

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि, राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो चंदा दिया था, उसे वापस लेने के लिए वे अयोध्या में मुकदमा दायर करेंगे. उनका कहना है कि राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद वह कानूनी रास्ता अपनाकर अपनी दान राशि वापस मांगेंगे.

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पूर्व सीएम को चेक भेजने की तैयारी (ETV Bharat)

राजनीतिक हलकों में बहस तेज

दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है. भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच भी इसे लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है. वहीं, अब आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. राम सिंह मकवाना का यह बयान भी उसी क्रम में देखा जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, राम सिंह मकवाना इंदौर जिले के देपालपुर के निवासी हैं और पेशे से किसान हैं. बताया जाता है कि उनके पास क्षेत्र में काफी भूमि है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के चंदा वापस लेने वाले बयान से उन्हें ठेस पहुंची है. इसी कारण उन्होंने 1 लाख 10 हजार रुपये का चेक देने का फैसला किया है.

Last Updated : July 5, 2026 at 11:41 AM IST

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