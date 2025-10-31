ETV Bharat / state

भारत विभाजन के लिए जिन्ना और सावरकर जिम्मेदार, बीजेपी शहरों को बांट रही : दिग्विजय

गुरुवार को इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सागर शहर के दो मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं के कथित पलायन के बारे में मीडिया रिपोर्टों से संबंधित सवालों के जवाब दे रहे थे. दिग्विजय सिंह ने कहा "जिन्ना (पाकिस्तान के संस्थापक) और सावरकर ने देश का बंटवारा किया. बीजेपी भी बांटने की राह पर चल रही है. हिंदू-मुसलमानों के बीच नफरत पैदा कर सत्ता हासिल करना ही बीजेपी का लक्ष्य रहता है. वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी देश के साथ खिलवाड़ कर रही है."

इंदौर : वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया "देश के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुत्व विचारक वी.डी.सावरकर जिम्मेदार हैं. इन दोनों ने साल 1947 में भारत का विभाजन करवाया था. अब इसी राह पर बीजेपी भी चल रही है. बीजेपी की गतिविधियों से देश में भाईचारा नष्ट हो रहा है. सत्तारूढ़ भाजपा वर्तमान में शहरों और मोहल्लों को बांट रही है. ये देश के लिए बहुत घातक है."

दिग्विजय सिंह ने कहा "अगर बीजेपी का मुस्लिम नेता किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो कोई चर्चा नहीं करता और अगर कोई सामान्य मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो इसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है. ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी के हैं और उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की. बीजेपी की राजनीति को सभी को समझ लेना चाहिए. इस दल के नेता सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं. इनका देशप्रेम फर्जी है."

31 अक्टूबर किसी का शहादत दिवस भी है

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार (31 अक्टूबर) को भाजपा द्वारा आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' के बारे में पूछे गए एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा "हम इस आयोजन का स्वागत करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि 31 अक्टूबर शहादत दिवस भी है." वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे, जिनकी 31 अक्टूबर, 1984 की सुबह उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी. दिग्विजय सिंह ने कहा "मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में "नागरिकता के प्रमाण" एकत्र किए जा रहे हैं.

बीएलओ की भूमिका पर सवाल उठाए

दिग्विजय सिंह ने कहा "बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उन लोगों के नाम मतदाता सूची से क्यों हटा रहे हैं, जो पहले ही 3 या 4 बार मतदान कर चुके हैं, जबकि कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है? दोहरी इंजन वाली सरकारों में, बीएलओ भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं."