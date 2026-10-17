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उज्जैन से अयोध्या तक सनातन यात्रा, दिग्विजय सिंह का दावा- SIR में 9 करोड़ वोटर्स जुड़ना बाकी

उज्जैन से अयोध्या तक सनातन यात्रा ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने सनातन यात्रा के माध्यम से भाजपा सहित कई संगठनों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने वोट चोरी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तंज सका. दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''ज्ञानेश कुमार राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं और वे जहां भी रहे हैं, वहां गड़बड़ियां हुई हैं.''

दिग्विजय सिंह की अयोध्या तक सनातन यात्रा