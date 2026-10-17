उज्जैन से अयोध्या तक सनातन यात्रा, दिग्विजय सिंह का दावा- SIR में 9 करोड़ वोटर्स जुड़ना बाकी
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों का लगाया आरोप, ज्ञानेश कुमार को बताया राजनीतिक रूप से काम करने वाला. रिपोर्ट-संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:18 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने सनातन यात्रा के माध्यम से भाजपा सहित कई संगठनों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने वोट चोरी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तंज सका. दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''ज्ञानेश कुमार राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं और वे जहां भी रहे हैं, वहां गड़बड़ियां हुई हैं.''
दिग्विजय सिंह की अयोध्या तक सनातन यात्रा
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक सनातन यात्रा करने जा रहे हैं. वह दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत इंदौर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, ''यह यात्रा सनातन यात्रा है और जिस तरह से आज देश की अलग-अलग एजेंसियों ने मठ मंदिरों पर कब्जा कर लिया है और धर्म का उपयोग व्यवसाय को करने में किया जा रहा है, उसको लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है. इस यात्रा की शुरुआत उज्जैन से होगी और इसका समापन अयोध्या में होगा.'' दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''आज धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है.''
एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप
उन्होंने चंदा चोरी के मुद्दे के साथ ही वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''एसआईआर प्रक्रिया में काफी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं. बड़ी मात्रा में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.'' उन्होंने दावा किया कि, ''9 करोड़ मतदाताओं के नाम जुड़ने बाकी हैं. एसआईआर प्रणाली में पहले चुनाव आयोग में एसडीएम के पास कई तरह के अधिकार हुआ करते थे लेकिन आज एसडीएम के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं. उनके पास नाम जोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम हटाने के अधिकार है.''
पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के वोट छीने गए
पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि, ''एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के वोट छीन लिए गए.'' उन्होंने ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, ''जब राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट का गठन हुआ उस समय भी ज्ञानेश कुमार ही कर्ताधर्ता थे. और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसमें भी ज्ञानेश कुमार हैं.''
प्रोटेस्ट में भाग लेना गलत नहीं, दिल्ली पुलिस का रवैया गलत
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बयान ने बयान दिया था कि, भारत का विपक्ष बांग्लादेश की तरह प्रदर्शन कर करना चाहता है. उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि, ''यहां पर तो विपक्ष ने संवैधानिक तरीके से ही प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए. साथ ही दिल्ली पुलिस के द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट कर अभद्रता की गई.'' बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को देश छोड़ने की बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''प्रोटेस्ट में भाग लेना गलत नहीं है.