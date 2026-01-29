टेरर फंडिंग का डर दिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट, खाली कर दिया एकाउंट
इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से सायबर जालसाजों ने 6 लाख की ठगी की. युवती को सीबीआई और ईडी जांच की धमकी दी.
इंदौर : इंदौर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट की घटना. सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को डिजिटल अरेस्ट कर सायबर जालसाजों ने टेरर फंडिंग की धमकी दी. जालसाजों ने कहा "तुम्हारे अकाउंट से टेरर फंडिंग हुई है. तुम्हारे खिलाफ जांच की जा रही है. मनी लॉन्डिंग केस में ईडी और सीबीआई जांच कर रहे हैं." ठगी की शिकार युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
धमकी देकर युवती को किया डिजिटल अरेस्ट
पीड़ित युवती ने पुलिस में दी शिकायत में बताया "उसे मुंबई के एक नंबर से फोन आया. उसने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया. उसने कहा कि आपके अकाउंट से टेरर फंडिंग से संबंधित रुपए ट्रांसफर हुए हैं. मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हो गई है." इससे युवती काफी घबरा गई. इसके बाद ठगों ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बनकर बात की. ठगों ने युवती को कई घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा.
धमकी देकर विभिन्न खातों में 6 लाख जमा कराए
ठगों ने इस दौरान युवती के विभिन्न अकाउंटों की जांच करने का झांसा देकर उसके अकाउंट की जानकारी ले ली. उसके अकाउंट से ₹6 लाख विभिन्न बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए. ठगी करने वाले बदमाशों ने युवती से कहा "यदि इस बात की जानकारी किसी को दी तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगरानी रखने के लिए कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तुम्हारे घर के आसपास भी घूम रहे हैं."
ठगों के अकाउंट पं. बंगाल के पाए गए
ठगों की धमकी से युवती डर गई. ठगी का अहसास होने के बाद युवती ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. फिर युवती ने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की. इंदौर क्राइम ब्रांच ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी. जांच के दौरान पता चला कि युवती के अकाउंट से जो रुपए ट्रांसफर हुए, उनके अकाउंट पश्चिम बंगाल में हैं. पुलिस द्वारा जानकारी निकाली जा रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा."