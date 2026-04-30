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बंगाल में भाजपा की बनेगी सरकार, कैलाश विजयवर्गीय का दावा, धार हादसे के घायलों से मिले

धार सड़क हादसे के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, घायलों का सर्वोत्तम और त्वरित उपचार सुनिश्चित करने का दिया आदेश.

DHAR ROAD ACCIDENT
धार सड़क हादसे में घायलों के परिजन से मिले कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 9:46 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार रात हुए एक हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 44 लोग घायल हैं. जिनका प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है. इस घटना के बाद गुरुवार को सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात करके बेहतर इलाज के निर्देश दिये हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए और चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने का दावा किया है.

इंदौर में 6 घायलों का इलाज जारी

महाराजा यशवंतराव अस्पताल में मरीज से भेंट करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "घटना में करीब 44 लोग घायल हो गए हैं, मरीजों का हरसंभव इलाज किया जा रहा है. धार जिला अस्पताल में 16 मरीज, विनायक अस्पतालम में तीन और महाजन अस्पताल में 3 मरीज भर्ती हैं. वहीं, इंदौर में 6 मरीजों का इलाज जारी है, इसमें दो वेंटिलेटर पर हैं. इसी प्रकार महाराजा यशवंतराव अस्पताल में दो मरीज हैं जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है."

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत का दावा (ETV Bharat)

पीएम मोदी द्वारा बंगाल की जनता को बड़ा तोहफा मिलने वाला

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है. नक्सलवाद, नकली नोट और आतंकवाद का संरक्षण करने वाली तृणमूल सरकार 4 मई को जा रही है. वहां अब बीजेपी की सरकार बनेगी."

KAILASH VIJAYVARGIYA VISIT HOSPITAL
घायलों का त्वरित उपचार सुनिश्चित करने का दिया आदेश (ETV Bharat)

वहीं, केरल में कांग्रेस के बढ़त बनाने के सवाल पर कहा, "केरल में अभी हमारा काम भी नहीं है, अब धीरे-धीरे केरल में काम करेंगे. इस दौरान मौजूद चिकित्सकों एवं मेडिकल टीम को निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों का सर्वोत्तम और त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जाए. इस कठिन समय में सरकार संवेदनशीलता के साथ हर पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी घायल शीघ्र स्वस्थ होकर सुरक्षित अपने घर लौटें."

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