सालाना 1 करोड़ की यात्री संख्या से अपग्रेड होगा इंदौर एयरपोर्ट, 200 नई सीटें लगेंगी
इंदौर एयरपोर्ट पर पुरानाे टर्मिनल का होगा विस्तार, यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर लगाई जाएंगी 200 एक्स्ट्रा सीटें.
Published : February 21, 2026 at 9:06 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश का सबसे अधिक व्यस्ततम इंदौर एयरपोर्ट जल्द ही सालाना एक करोड़ की यात्री संख्या से अपग्रेड होगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यहां अतिरिक्त टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर्तमान में यात्री संख्या सालाना 40 लाख तक पहुंच गई है, जो लगातार नई-नई फ्लाइट शुरू होने और बढ़ते एयर ट्रैफिक के कारण लगातार बढ़ रही है.
यही वजह है कि इंदौर एयरपोर्ट परामर्शदात्री समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के समक्ष कई साल पहले इसके टर्मिनल के विस्तार का प्रस्ताव भेजा था. हालांकि मंत्रालय ने विकल्प के तौर पर पुराने टर्मिनल को अपग्रेड करने के लिए 50 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की थी जिससे पुराने टर्मिनल को अपग्रेड किया गया है. साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 200 नई सीटें लगेंगी.
30% यात्री पुराने टर्मिनल से उड़ान भर सकेंगे
समिति के अध्यक्ष सांसद शंकर लालवानी ने बताया, ''पुराने टर्मिनल के अपग्रेड होने से अब 30% यात्री पुराने टर्मिनल से उड़ान भर सकेंगे. इसके अलावा छोटे एटीआर विमान यहां से टेक ऑफ कर सकेंगे. वीआईपी मूवमेंट भी अब पुराने टर्मिनल से होगा, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को वीआईपी के कारण होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी.
उन्होंने बताया, ''जल्द ही यहां शासन स्तर पर जारी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद एक नए बड़े टर्मिनल का निर्माण भी प्रस्तावित है. इसके बाद इंदौर एयरपोर्ट की सालाना यात्री संख्या एक करोड़ तक पहुंच जाएगी.'' लालवानी ने बताया, ''अपग्रेड किए गए पुराने टर्मिनल का उद्घाटन अप्रैल माह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया जाएगा. इसके पहले राज्य शासन द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी.
वेटिंग एरिया का विस्तार, समर शेड्यूल में नई फ्लाइट
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर के वेटिंग एरिया में 200 अतिरिक्त सीटें लगाने का फैसला किया गया है. यह व्यवस्था अप्रैल 2026 तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी. विशेष रूप से त्योहारों, व्यावसायिक आयोजनों और पर्यटन सीजन के दौरान टर्मिनल में भीड़ की स्थिति बन जाती है. ऐसे में यात्रियों को बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रबंधन की प्राथमिकता था, हालांकि अब अतिरिक्त सीटों के लगने से यात्रियों को प्रतीक्षा के दौरान अधिक आरामदायक अनुभव मिलेगा.
इसके अलावा समर शेड्यूल में इंदौर से फिर नई डेस्टिनेशन के लिए उड़ान शुरू की जाएगी. इसके पहले एयरपोर्ट प्रबंधन एवं पुराने टर्मिनल पर लगातार यात्री सुविधा विकसित कर रहा है, जिन में अब एक मल्टी लेवल पार्किंग भी है. जिससे यहां ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी. वहीं भविष्य में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मेट्रो ट्रेन के स्टेशन से होगी, जिससे कि लोगों को एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रेन से भी आने की सुविधा मिल सकेगी.''