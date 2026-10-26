ETV Bharat / state

इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा की धज्जियां, VIP लाउंज में घुसा नशेड़ी, सुमित्रा महाजन को टच करने की कोशिश

इंदौर एयरपोर्ट पर बड़ी चूक ( ETV Bharat )

इंदौर: देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन वीआईपी लाउंज में गई हुई थी. लेकिन इसी दौरान वहां पर एक नशेड़ी युवक आ गया और उसने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्हें छुने की कोशिश की, जिससे कारण वह असहज हो गई. पूरे मामले की जानकारी जब एयरपोर्ट प्रबंधक को लगी तो उन्होंने सूचना सीआईएसएफ को दी. उसके बाद सीआईएसएफ ने उसे बिना कार्रवाई कर एयरपोर्ट के बाहर कर दिया.

VIP लाउंज में घुसा नशेड़ी, टच करने की कोशिश