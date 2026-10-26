इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा की धज्जियां, VIP लाउंज में घुसा नशेड़ी, सुमित्रा महाजन को टच करने की कोशिश
पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ इंदौर एयरपोर्ट पर घटना, वीआईपी लाउंज में नशेड़ी युवक से हुई असहज, CRPF ने बिना करवाई कर छोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 9:59 AM IST
इंदौर: देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन वीआईपी लाउंज में गई हुई थी. लेकिन इसी दौरान वहां पर एक नशेड़ी युवक आ गया और उसने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्हें छुने की कोशिश की, जिससे कारण वह असहज हो गई. पूरे मामले की जानकारी जब एयरपोर्ट प्रबंधक को लगी तो उन्होंने सूचना सीआईएसएफ को दी. उसके बाद सीआईएसएफ ने उसे बिना कार्रवाई कर एयरपोर्ट के बाहर कर दिया.
VIP लाउंज में घुसा नशेड़ी, टच करने की कोशिश
बताया जा रहा है कि सुमित्रा महाजन, बिरला परिवार से अहिल्या स्मारक के निर्माण के चलते चर्चा करने के लिए पहुंची थी. जब वह बिरला परिवार के सदस्यों का वीआईपी लाउंज में इंतजार कर रही थी, इसी दौरान वहां पर एक युवक जो कि नशे की हालत में था, वह घुस आया. थोड़ी देर तो वह पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से राजनीति को लेकर बातचीत करने लगा. इसी दौरान वह पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को हाथ में टच करने लगा और इधर-उधर की बातें करने लगा. जिसके कारण पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन असहज हो गई.
खुद को बता रहा था नेता
इसी दौरान वीआईपी लाउंज में मौजूद उनके पीए राजेश मिश्रा को भी पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के असहज होने की जानकारी लगी, तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी एयरपोर्ट प्रबंधन को दी. इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने युवक को वीआईपी लाउंज से बाहर कर दिया. पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के पीए राजेश मिश्रा का कहना है कि, ''अचानक से युवक वीआइपी लॉज में आ गया और खुद को एक राजनीतिक पार्टी का बताते हुए ताई से संपर्क करने लगा. लेकिन इसी दौरान वह अजीबोगरीब हरकत करने लगा.
फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इस पूरे मामले में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है. अब सीआईएसएफ संबंधित युवक के खिलाफ किस तरह से आगे कार्रवाई करता है यह देखने लायक रहेगा. जब इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने एयरपोर्ट प्रबंधक से बात करना चाही तो उन्होंने फोन नहीं उठाया.