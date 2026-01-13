ETV Bharat / state

मौत के मांझे से गर्दन बचाएगा देसी जुगाड़, 100 रुपए में हो रहा तैयार, एक्शन मोड में पुलिस

इंदौर में चाइनीज मांझे से बाइक सवारों की गर्दन बचाएगा प्रोटेक्टर वायर, देसी जुगाड़ को बाइकों में लगवा रही पुलिस, 1 लाख का मांझा जब्त.

INDORE PROTECT CHINESE MANJHA
मौत के मांझे से गर्दन बचाएगा देसी जुगाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:36 PM IST

4 Min Read
इंदौर: देशभर में चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को बैन चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इंदौर कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे. चीनी मांझे से होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस देसी जुगाड़ का सहारा लेने लगी है. गुजरात की तर्ज पर इंदौर में पुलिस ने अब दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और मफलर के अलावा गाड़ियों में प्रोटेक्टर वायर लगाने की सलाह दी है. साथ ही मंगलवार 13 जनवरी को कुछ बाइकों में डेमो के बतौर प्रोटेक्टर वायर भी लगाए गये हैं.

चीनी मांझा के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा अभियान

मकर संक्रांति के ठीक पहले ही पतंग उड़ाने के लिए उपयोग होने वाले चाइनीज मांझे से इंदौर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इन हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान छेड़ रखा है. इसके तहत पुलिस ने 15 एफआईआर दर्ज की है और 30 लोगों को आरोपी भी बनाया है. इसके अलावा कुछ लोगों को जेल भेजने की भी कार्रवाई की गई है. साथ ही दबिश देकर करीब 1 लाख की कीमत का चाइनीज मांझा भी जब्त किया है.

पुलिस ने 1 लाख रुपए का मांझा किया जब्त (ETV Bharat)

पुलिस बाइकों में लगवा रही प्रोटेक्टर वायर

14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा. ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पतंगें भी उड़ाएंगे. जिनमें कुछ लोग चाइनीज मांझे का उपयोग करने से बाज नहीं आएंगे. पतंग कटने के बाद ये मांझे पूरे शहर में नजर आएंगे, जो हादसे का सबब बनेंगे. लिहाजा शहरवासियों और बाइक सवारों को हादसे से बचाने के लिए पुलिस ने देसी जुगाड़ का सहारा लिया है. चौक-चौराहों पर पुलिस दुपहिया वाहन चालकों के समझाइश देने के साथ बाइकों पर प्रोटेक्टर वायर लगवा रही है, जिससे की हादसों पर लगाम लग सके.

इसलिए उपयोगी है प्रोटेक्टर वायर

ये प्रोटेक्टर वायर एक सामान्य जुगाड़ है, जिसे स्कूटर या मोटरसाइकिल पर आसानी से फिट किया जा सकता है. दुपहिया वाहन में जहां साइड मिरर लगे होते हैं उनके साथ या उन्हें हटाकर इस वायर को वहां लगाया जा सकता है. वायर की ऊंचाई वाहन चालक के सिर के ऊपर तक होती है, जिससे कि वाहन चलाते समय यदि मांझा सामने आता भी है तो सीधे गर्दन पर आने के बजाय वायर से टकराएगा और वहां के आगे बढ़ते ही इसमें वाहन चालक फंसने या उलझने से बच जाएगा.

क्योंकि उसके पास आने से पहले ही प्रोटेक्टर वायर से चाइनीज मांझा रुक जाएगा. इंदौर में बीते कुछ दिनों से इस जुगाड़ को वाहन चालकों ने अपनी गाड़ी में लगवाया है, जबकि आज इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने और प्रोटेक्टर वायर का उपयोग करने की सलाह लोगों को दी है. इस प्रोटेक्टर वायर को 100 से 150 रुपए में आसानी से तैयार किया जा सकता है.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी से प्रशासन सजग

बैन चाइनीज मांझे पर सुनवाई करते हुए इंदौर कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि नाबालिग बच्चों के पास चाइनीस मांझा पाया जाता है, तो उनके पेरेंट्स को भी आरोपी बनाया जाएगा. ऐसे आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इधर मंगलवार को पुलिस ने ड्रोन कैमरे से मांझे की घर पकड़ के लिए अभियान शुरू किया है. इस मामले में डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया, "प्रोटेक्टर वायर चीनी मांझे से बचने का आसान उपाय है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रमोट किया जा रहा है."

