इंदौर की मेंटरशिप में देपालपुर ने किया कमाल, काबिलगौर है स्वच्छता का नया मॉडल बनने की कहानी
इंदौर से सटे देपालपुर ने स्वच्छता अभियान में लिखी नई इबारत. इसमें नगर निगम इंदौर का बड़ा योगदान. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:35 PM IST
इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की मेंटरशिप में अब देपालपुर भी स्वच्छता का मॉडल बन चुका है, जिसे आज पुरस्कृत किया गया है. देपालपुर तहसील मुख्यालय है. इसकी आबादी 20 हजार है. यहां 15 वार्डों में 3200 से ज्यादा घर और आवासीय परिसर हैं. आइए जानते हैं कैसे इस दूषित शहर की किस्मत सफाई के जज्बे ने बदल दी.
कुछ साल पहले तक देपालपुर में कचरा ही कचरा
अन्य शहरों की तरह देपालपुर में भी रोज तकरीबन 10 मीट्रिक टन कचरा निकलता था. इसे कस्बे की दो एकड़ से ज्यादा जमीन पर डंप कर दिया जाता था. इसके बाद भी कस्बे में कचरा जलता था. पूरे कस्बे में बदबू फैली रहती थी. कचरा फैलने के कारण सड़कें और गलियां गंदी थी. इंदौर को जब स्वच्छता रैंकिंग से अलग करके स्वच्छता लीग में शामिल कर लिया गया तो इंदौर के पास अपना रिकॉर्ड बनाए रखना के साथ अपने जोड़ीदार शहर को स्वच्छ करना बड़ी चुनौती थी.
इंदौर नगर निगम ने उठाया जिम्मा
शहरी विकास मंत्रालय ने 30 सितंबर 2025 को स्वच्छता रैंकिंग में यह शर्त जोड़ दी थी कि जो शहर स्वच्छ हैं, वे तभी रैंकिंग के लिए योग्य माने जाएंगे, जब वह अपने जोड़ीदार शहर को अपनी ही तरह स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे. ऐसी स्थिति में इंदौर नगर निगम ने अपनी स्वच्छता में मेंटरशिप के लिए देपालपुर को चुना क्योंकि इंदौर निगम के स्वच्छता से जुड़े अपने प्रयासों को भी देशभर में प्रभावी रखना था. इंदौर नगर निगम के सहयोग से देपालपुर नगर पालिका ने 100 दिन का प्लान बनाकर कचरे के ढेर और गंदगी को हटाने का फैसला किया.
देपालपुर नगर परिषद का संकल्प
इसके बाद देपालपुर नगर पालिका को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का संकल्प पारित किया गया. बनेडिया रोड पर कचरे का डंपिंग यार्ड बनाी. करीब 1250 मीेट्रिक टन कचरे को 66 सफाई मित्रों की मदद से हटाने का अभियान शुरू किया गया. यहां कचरे का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन किया गया. कई महीने के प्रयासों के बाद कचरे को हटाने के बाद जमीन खाली हुई, वहां पर 300 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए. गीले कचरे से खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग यूनिट और एमआरएफ सेंटर विकसित किए गए. इिसमें करीब 50 लाख की राशि खर्च की गई.
देपालपुर के लोगों ने भी अपनी आदत बदली
घरों से निकलने वाले कचरे के लिए इंदौर नगर निगम ने सीएसआर फंड से 4 गाड़ियां देपालपुर भेजी और घर-घर में 14000 डस्टबिन का वितरण किया. इसके बाद कचरे को कर अलग-अलग श्रेणियां में विभक्त करके कलेक्ट करना शुरू किया. देखते ही देखते यहां के लोगों ने जहां-तहां कचरा फेंकने की आदत को बदला और घरों का पूरा कचरा गाड़ियों में ही डालना शुरू किया. सूखा कचरा रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में और गीले कचरा कंपोस्टिंग यूनिट में निष्पादन होने लगा. इसी दौरान देपालपुर के सभी वार्ड में कचरे का रैंकिंग मॉडल विकसित किया गया.
आवारा मवेशी कस्बे से बाहर, दीवारों पर पेंटिंग
पार्षद एवं स्थानीय लोगों की मदद से स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा देखी गई. इसके बाद आवारा मवेशी हटाए गए और शहर के बस स्टैंड बाजार और सूरजकुंड बावड़ी का जीणोद्धार किया गया. सड़क के दोनों और पेंटिंग की गई और 300 आवारा मवेशियों को खातून स्थित नगर निगम की गौशाला में शिफ्ट किया गया. इसके बाद इंदौर नगर निगम की पेशकश पर राजस्थान सरकार के अधिकारियों के दल ने यहां भ्रमण भी किया. स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद इस स्थिति को टीम ने अपनी रैंकिंग के हिसाब से परीक्षण किया. जिसकी बदौलत आज इंदौर के साथ देपालपुर भी स्वच्छता की टॉप 3 रैंकिंग में है.
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मध्य प्रदेश से सिर्फ इंदौर का चयन
स्वच्छता जोड़ी में मुकाबले के लिए प्रदेश से सात शहरों ने भाग लिया था. लेकिन सिलेक्शन सिर्फ इंदौर का हुआ है. इंदौर के अलावा टॉप 3 में अहमदाबाद का सानंद और तिरुपति का कुप्पम शामिल है. सुपर स्वच्छ लीग की तीन श्रेणियां में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले वर्ग में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई के अलावा विजयवाड़ा शामिल है. वहीं 10 लाख आबादी वाले वर्ग में चंडीगढ़, नोएडा, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर और मैसूर के नाम हैं. जबकि 50 हजार से 3 लाख वाले वर्ग में अंबिकापुर, लोनावाला और तिरुपति शामिल हैं.
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का संदेश
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है "देपालपुर को मिली सफलता बताती है कि अगर बड़े नगर निगम छोटे कस्बों को प्रेरित करें तो परिणाम अच्छे आते हैं." स्वच्छता समिति के प्रभारी अश्वनी शुक्ला का कहना है "देपालपुर की सफलता के पीछ इंदौर निगम की अहम भूमिका है. देपालपुर के नागरिकों ने भी इंदौर को देखकर अपने कस्बे को साफ रखने का संकल्प लिया था."