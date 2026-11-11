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इंदौर की मेंटरशिप में देपालपुर ने किया कमाल, काबिलगौर है स्वच्छता का नया मॉडल बनने की कहानी

इंदौर की मेंटरशिप में देपालपुर ने किया कमाल ( Etv Bharat )

इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की मेंटरशिप में अब देपालपुर भी स्वच्छता का मॉडल बन चुका है, जिसे आज पुरस्कृत किया गया है. देपालपुर तहसील मुख्यालय है. इसकी आबादी 20 हजार है. यहां 15 वार्डों में 3200 से ज्यादा घर और आवासीय परिसर हैं. आइए जानते हैं कैसे इस दूषित शहर की किस्मत सफाई के जज्बे ने बदल दी.

कुछ साल पहले तक देपालपुर में कचरा ही कचरा