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यहां 24 मंदिरों में विराजे हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार, गुरु पूर्णिमा पर उमड़ेगा भक्तों का सैलाब

इंदौर: विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का जिक्र मिलता है, उन अवतारों का एकमात्र मंदिर इंदौर के देपालपुर में मौजूद है. जहां 24 भव्य मंदिरों में भगवान विष्णु के 24 अवतार विराजित किए गए हैं. गुरु पूर्णिमा पर यहां उमड़ने वाले भक्तों के सैलाब के चलते एक बार फिर यह मंदिर चर्चा में है.

भगवान विष्णु के 24 अवतारों को समर्पित मंदिर

इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित देपालपुर का 'सार्वभौम हिंदू धर्म श्री 24 अवतार मंदिर' भगवान विष्णु के 24 अवतारों को समर्पित है. यह स्थान किसानों द्वारा दान की गई करीब 40 बीघा भूमि पर निर्मित है. यह भव्य धार्मिक परिसर अपनी तरह का अनूठा मंदिर है. जहां भगवान विष्णु के सभी 24 अवतारों को प्रत्येक मंदिर में संबंधित अवतार की कथा, स्वरूप, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक संदेश के साथ विकसित किया गया है.

58 साल पहले हुई थी मंदिर की स्थापाना

दरअसल 58 वर्ष पहले इस भव्य मंदिर की कल्पना ब्रह्मलीन गुरुदेव जयकरण दास एवं भक्तमाली परमहंस महाराज ने वर्ष 1968-69 में आयोजित विष्णु महायज्ञ के दौरान की थी. उस समय चारों शंकराचार्यों की उपस्थिति में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था. बताया जाता है कि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति बिड़ला परिवार की ओर से मंदिर निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन गुरुदेव ने यह कहते हुए उसे स्वीकार नहीं किया कि यह मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की श्रद्धा और सहयोग से बनेगा.

गुरुदेव की यही भावना आगे चलकर साकार हुई. वर्ष 2017 की गुरुपूर्णिमा पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ और उसी दिन श्रद्धालुओं ने लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपए का दान देकर जनसहयोग की मिसाल पेश की. इसके बाद 2 वर्षों में मंदिर का प्रमुख निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया.

बिना लोहे के तैयार हुआ भव्य मंदिर

करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है. निर्माण में लगभग 8 लाख ईंटों का उपयोग किया गया है, जबकि पूरे मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया. मंदिर के शिखर पर स्थापित कलश पूर्णतः अष्टधातु से निर्मित है. मंदिर ट्रस्ट के सचिव चिंटू वर्मा बताते हैं कि "निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं ने गुप्तदान के रूप में लगभग 25 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण समर्पित किए, जिन्हें मंदिर की नींव में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया. देपालपुर का यह परिसर एक ही प्रांगण में भगवान विष्णु के 24 अवतार के अलावा अब भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार और मां अंबिका के 9 मंदिरों के साथ विकसित किया जा रहा है.