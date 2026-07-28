यहां 24 मंदिरों में विराजे हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार, गुरु पूर्णिमा पर उमड़ेगा भक्तों का सैलाब

यहां 24 मंदिरों में विराजे हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार, गुरु पूर्णिमा पर उमड़ेगा भक्तों का सैलाब
गुरु पूर्णिमा पर इंदौर के देपालपुर में मौजूद मंदिर में लगता है श्रद्धालुओं का जमावड़ा, भगवान विष्णु के 24 अवतारों को समपर्पित है मंदिर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 1:19 PM IST
इंदौर: विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का जिक्र मिलता है, उन अवतारों का एकमात्र मंदिर इंदौर के देपालपुर में मौजूद है. जहां 24 भव्य मंदिरों में भगवान विष्णु के 24 अवतार विराजित किए गए हैं. गुरु पूर्णिमा पर यहां उमड़ने वाले भक्तों के सैलाब के चलते एक बार फिर यह मंदिर चर्चा में है.
भगवान विष्णु के 24 अवतारों को समर्पित मंदिर
इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित देपालपुर का 'सार्वभौम हिंदू धर्म श्री 24 अवतार मंदिर' भगवान विष्णु के 24 अवतारों को समर्पित है. यह स्थान किसानों द्वारा दान की गई करीब 40 बीघा भूमि पर निर्मित है. यह भव्य धार्मिक परिसर अपनी तरह का अनूठा मंदिर है. जहां भगवान विष्णु के सभी 24 अवतारों को प्रत्येक मंदिर में संबंधित अवतार की कथा, स्वरूप, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक संदेश के साथ विकसित किया गया है.
58 साल पहले हुई थी मंदिर की स्थापाना
दरअसल 58 वर्ष पहले इस भव्य मंदिर की कल्पना ब्रह्मलीन गुरुदेव जयकरण दास एवं भक्तमाली परमहंस महाराज ने वर्ष 1968-69 में आयोजित विष्णु महायज्ञ के दौरान की थी. उस समय चारों शंकराचार्यों की उपस्थिति में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था. बताया जाता है कि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति बिड़ला परिवार की ओर से मंदिर निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन गुरुदेव ने यह कहते हुए उसे स्वीकार नहीं किया कि यह मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की श्रद्धा और सहयोग से बनेगा.
गुरुदेव की यही भावना आगे चलकर साकार हुई. वर्ष 2017 की गुरुपूर्णिमा पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ और उसी दिन श्रद्धालुओं ने लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपए का दान देकर जनसहयोग की मिसाल पेश की. इसके बाद 2 वर्षों में मंदिर का प्रमुख निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया.
बिना लोहे के तैयार हुआ भव्य मंदिर
करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है. निर्माण में लगभग 8 लाख ईंटों का उपयोग किया गया है, जबकि पूरे मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया. मंदिर के शिखर पर स्थापित कलश पूर्णतः अष्टधातु से निर्मित है. मंदिर ट्रस्ट के सचिव चिंटू वर्मा बताते हैं कि "निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं ने गुप्तदान के रूप में लगभग 25 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण समर्पित किए, जिन्हें मंदिर की नींव में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया. देपालपुर का यह परिसर एक ही प्रांगण में भगवान विष्णु के 24 अवतार के अलावा अब भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार और मां अंबिका के 9 मंदिरों के साथ विकसित किया जा रहा है.
जो अपनी तरह का सबसे विशाल एवं अद्वितीय धार्मिक परिसर बन जाएगा. इससे देपालपुर धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित होगा."
नर्मदा जल से बनेगा पवित्र स्नान कुंड
मंदिर परिसर में एक विशाल पवित्र स्नान कुंड का निर्माण प्रस्तावित है. जिसमें मां नर्मदा का जल लाने की योजना अंतिम चरण में है. नर्मदा पाइपलाइन इस क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और जल्द ही कुंड तक जल उपलब्ध कराने की तैयारी है. श्रद्धालु भविष्य में दर्शन से पहले इस पवित्र कुंड में स्नान कर सकेंगे. यह भी गुरुदेव की मूल कल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा था. इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट ने सिंहस्थ-2028 से पहले पूरे धार्मिक परिसर के निर्माण को पूर्ण करने का संकल्प लिया है. दूसरे चरण में भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों व मां अंबिका के 9 मंदिरों का निर्माण तेजी से चल रहा है. ट्रस्ट का लक्ष्य है कि सिंहस्थ से पहले सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए समर्पित कर दिए जाए.
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सिंहस्थ महापर्व के दौरान बढ़ेगी उपयोगिता
दरअसल, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं. देपालपुर उज्जैन–ओंकारेश्वर मार्ग महू होकर श्रद्धालु महाकाल से सीधे देपालपुर पहुंचकर 24 अवतार मंदिर के दर्शन करते हुए ओंकारेश्वर की यात्रा आसानी से पूरी कर सकेंगे. सिंहस्थ से पहले उज्जैन-देपालपुर व देपालपुर-ओंकारेश्वर मार्ग के फोरलेन बनने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है.
गुरु पूर्णिमा पर उमड़ेगा श्रद्धा का सागर
गुरु पूर्णिमा पर हर साल यहां श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ता है. इस साल भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व विधायक मनोज पटेल, उपाध्यक्ष सुलोचना पटेल व ट्रस्ट सचिव चिंटू वर्मा लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. उनके निर्देशन में हजारों स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन, पेयजल, पार्किंग, चिकित्सा, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था में जुटे हुए हैं.