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अपनी लिस्ट में इंदौर ने देपालपुर को किया शामिल, दिल्ली में मिलेगा स्वच्छता का अवार्ड

इंदौर के देपालपुर को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार ( ETV Bharat )

इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के जोड़ीदार शहर देपालपुर को भी स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 नवंबर को स्वच्छता पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा. जहां आयोजन में शामिल होने के लिए इंदौर समेत देपालपुर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह पुरस्कार देंगी. वहीं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुशी जताते हुए बधाई दी.

इंदौर ने देपालपुर को चुना