अपनी लिस्ट में इंदौर ने देपालपुर को किया शामिल, दिल्ली में मिलेगा स्वच्छता का अवार्ड
इंदौर के बाद जोड़ीदार देपालपुर को मिलेगा स्वच्छता का पुरस्कार, दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान, महापौर ने जताई खुशी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 1:30 PM IST
इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के जोड़ीदार शहर देपालपुर को भी स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 नवंबर को स्वच्छता पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा. जहां आयोजन में शामिल होने के लिए इंदौर समेत देपालपुर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह पुरस्कार देंगी. वहीं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुशी जताते हुए बधाई दी.
इंदौर ने देपालपुर को चुना
दरअसल, इस बार इंदौर सहित देश के 72 शहरों को स्वच्छता लीग में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इन शहरों को अपने-अपने एक जोड़ीदार शहर को सफाई में अव्वल लाने की जिम्मेदारी दी गई थी. इंदौर ने इसके लिए देपालपुर तहसील के शहर देपालपुर को चुना था. जहां इंदौर की तरह ही घर-घर से कचरा कलेक्शन और देपालपुर नगर पंचायत को स्वच्छता के लिए संसाधन उपलब्ध कराए थे.
देपालपुर को मिलेगा स्वच्छता का पुरस्कार
इसके अलावा स्वच्छता के लिए निर्धारित मॉनिटरिंग की गई. जिसके परिणाम स्वरूप अब इंदौर से देपालपुर को सम्मानित करने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है. स्वच्छता लीग का अवार्ड समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा. निमंत्रण मिलने के बाद से ही स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों को लेकर इंदौर और देपालपुर में उत्साह का माहौल है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बधाई देते हुए कहा कि "हर बार की तरह इस बार भी हमें स्वच्छता पुरस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है. 11 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति की मौजूदगी में परिणाम घोषित किए जाएंगे.
राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा पुरस्कार
महापौर ने बताया कि इस बार देपालपुर के लिए भी खुशी की खबर है. वहां के नागरिकों के सहयोग से देपालपुर को भी राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलने की उम्मीद है. स्वच्छता जोड़ी अभियान के तहत इंदौर को देपालपुर को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पूरा किया गया है. परिणाम आने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. उन्होंने इसे दिवाली के अवसर पर इंदौर और देपालपुर के नागरिकों के लिए खुशियों का तोहफा बताया.
भार्गव के मुताबिक, इंदौर और देपालपुर की करीब 35 सदस्यीय टीम पुरस्कार समारोह में शामिल होगी. इसमें एमआईसी सदस्य, निगम आयुक्त, स्वच्छता विभाग के अधिकारी, स्वच्छता दीदियां और देपालपुर के जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल रहेंगे."
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यह है देपालपुर का परिचय
देपालपुर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रमुख नगर व तहसील है. जो संपन्न कृषि क्षेत्र और धार्मिक स्थान के रूप में पहचाना जाता है. देपालपुर की इंदौर से दूरी 41.60 किलोमीटर पश्चिम क्षेत्र में है. जो तहसील मुख्यालय है. देपालपुर के अंतर्गत तहसील में 149 गांव शामिल है. इतिहास के मुताबिक देपालपुर मालवा सुबह के उज्जैन रियासत में शामिल इलाका था, जो बाद में इंदौर रियासत में शामिल किया गया.
फिलहाल यहां से विधायक मनोज पटेल हैं. इसके अलावा यहां नगर पालिका के स्वच्छता कार्यों को इंदौर नगर निगम की मेंटरशिप मिली हुई है और अब स्वच्छता रैंकिंग में जगह बनाने के कारण देपालपुर फिलहाल चर्चा में है.