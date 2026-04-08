इंदौर के निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मेल मिलते ही बम स्क्वॉड टीम एक्टिव
इंदौर के दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिला धमकी भरा मेल, प्रशासन ने स्कूल खाली करवाकर की जांच पड़ताल,मेल का आईपी एड्रेस चैक कर रही पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 3:10 PM IST
इंदौर: देश के अलग-अलग राज्यों में संस्थानों, किसी कार्यालय तो स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने के धमकी भरे मेल बीते कई दिनों से आ रहे हैं. वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल, रीवा, मैहर और सतना में धमकी भरे मेल आए थे. जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तुरंत चेकिंग की थी. वहीं बुधवार को इंदौर के राउ थाना क्षेत्र में मौजूद निजी स्कूलों पर ड्रोन के माध्यम से हमला करना एक मेल आया है. स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी.
दिल्ली पब्लिक स्कूल को धमकी भरा मेल
इंदौर के राउ थान क्षेत्र में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल को धमकी भरा मेल मिला. स्कूल की प्राचार्य आशा ने पुलिस को बताया कि "हमारे स्कूल के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल आया है, जिसमें धमकी दी गई है कि आपके स्कूल पर ड्रोन के माध्यम से मिसाइल लोड कर दी गई है और आपके स्कूल पर हमला करने वाले हैं. आप अपने स्कूल को खाली करवा दीजिए." जैसे ही स्कूल की प्राचार्य ने पुलिस में शिकायत की. उसके बाद प्रशासन ने तुरंत स्कूल पहुंचकर तलाशी ली.
सीमा कुंदन नाम से आया मेल
प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि किसी सीमा नामक मेल आईडी के माध्यम से यह मेल आया है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "स्कूल प्राचार्य की शिकायत पर तुरंत पहले स्कूल को खाली कराया, फिर पूरा जांच-पड़ताल कराई गई. किसी ने स्कूल को साइनाइट और ड्रोन से बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी थी. यह मेल किसी सीमा कुंदन के नाम से भेजा गया है. इस तरह के मेल पहले भी आ चुके हैं. हालांकि प्रशासन मेल की जांच कर रही है. जो भी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."
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इससे पहले भी आ चुके धमकी भरे मेल
9 फरवरी को सबसे पहले भोपाल एम्स को बम से उड़ाने का मेल आया था. उसके बाद पीपुल्स यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी 2 बार मिल चुकी है. वहीं जेके अस्पताल को भी 2 धमकी भरे मेल मिल चुका है. इसी तरह नापतौल विभाग को भी 2 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. इसके अलावा रीवा कोर्ट, सतना, मैहर और शहडोल में भी धमकी भरे मेल मिल चुके हैं.