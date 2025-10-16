इंदौर के सराफा बाजार में विक्टोरिया के सिक्कों की डिमांड, मुंहमांगी कीमत देने को तैयार ग्राहक
दीपावली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने प्राचीन काल के सिक्कों के पूजन का क्रेज. माना जाता है सिक्कों का पूजन से धन-धान्य की प्राप्ति.
इंदौर : दीपावली की रात धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरीकों से पूजा-पाठ करते हैं. कुछ लोग दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन के दौराान प्राचीन (एंटीक) सिक्कों का भी पूजन करते हैं. प्राचीन सिक्कों के पूजन का काफी महत्व माना जाता है. इंदौर के एक साराफा कारोबारी भी प्राचीन सिक्कों का पूजन दीपावली की रात को करते हैं. इस दौरान रानी विक्टोरिया के सिक्के का पूजन का अलग क्रेज है. इंदौर के सराफा बाजार में इन सिक्कों की डिमांड.
सराफा कारोबारी निर्मल वर्मा के पास प्राचीन सिक्के
दीपावली की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई चांदी का सिक्का रखता है तो कोई विक्टोरिया तो कोई मुगल काल में चलने वाले विशेष तरह के सिक्कों को मां के सामने रखकर विशेष प्रकार की आराधना करते हैं. इंदौर के सर्राफा कारोबारी निर्मल वर्मा भी प्राचीन सिक्कों का संग्रहण किए हैं. वह दीपावली की रात को प्राचीन सिक्कों का मां लक्ष्मी के साथ पूजन करते हैं. कुछ व्यापारी मां लक्ष्मी का पूजन के साथ ही रानी विक्टोरिया के सिक्के को भी पूजन में रखते हैं.
मां लक्ष्मी के पूजन में प्राचीन सिक्के भी रखते हैं
लोगों की मान्यता है कि रानी विक्टोरिया का प्राचीन सिक्का पूजन की जगह पर रखने से धन धान्य बना रहता है. इसीलिए कई व्यापारी रानी विक्टोरिया का सिक्का पूजन में रखते हैं. सराफा कारोबारी निर्मल वर्मा के पास ऐसे कई प्राचीन सिक्के हैं, जोकि दुर्लभ हैं. प्राचीन सिक्कों को उन्होंने काफी सहेजकर रखा है. दीपावली पर्व के दौरान इन प्राचीन सिक्कों का महत्व बढ़ जाता है. प्राचीन सिक्कों को खरीदने के लिए लोग बाजार में मुंहमागी कीमत भी देते हैं.
मुगल व अंग्रेज शासन काल के सिक्के भी डिमांड में
इंदौर के साराफा कारोबारी निर्मल वर्मा के पास मुगल शासन काल के साथ ही अंग्रेजों के शासनकाल के कई सिक्के हैं. उनके पास पाकिस्तान की करेंसी के साथ ही अन्य देशों की करेंसी भी है. उन्होंने इन सभी को सहज के रखा हुआ है. वह एंटीक सिक्कों का दीपावली के दौरान विक्रय करते हैं, जिसकी कीमत बाजार में कई गुना होती है. सराफा कारोबारी निर्मल वर्मा बताते हैं "रानी विक्टोरिया सिक्के की कीमत ₹4000 प्रति एक सिक्का है और यह काफी रेयर किस्म का सिक्का है. बहुत पहले से लक्ष्मी पूजन के साथ रानी विक्टोरिया के सिक्के का का भी पूजन होता है."