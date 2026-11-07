कैलाश विजयवर्गीय का संदेश- काहे की ईको फ्रेंडली, जमकर फोड़ें पटाखे, 3 दिन में पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नि:शक्त बच्चों और वृद्धजनों के साथ मनाई दीपावली. गीत गाए और झूमे. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:31 PM IST
इंदौर : विवादास्पद बयानों के चर्चित नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिर अपना रंग दिखाया. दीपावली पर अपनी परंपरागत दुकान संभाली. बेसहारा वृद्धों के बीच गाना गाकर दीपावली मनाई. इसके बाद ईको फ्रेंडली दिवाली मनाने के सवाल पर उन्होंने कहा "जब हिंदू त्योहार आते हैं. तभी इस तरह का नेरेटिव खड़ा किया जाता है. इसलिए यदि दीपावली पर जमकर पटाखे फोड़ें. 3 दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा."
खूब पटाखे फोड़ें और भगवान की आराधना करें
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "दीपावली आती है तो कहा जाता है कम पटाखे फोड़ो, नागपंचमी आती है तो कहा जाता है नाग को दूध मत पिलाओ. दीपावली का त्यौहार भगवान राम के जमाने से मनाया जा रहा है, जिसे लोग पूरे हर्षोल्लाह से मनाते हैं. इसलिए दीपावली पर जमकर पटाखे फोड़ें. इस दौरान लोग पूजा पाठ और भगवान की आराधना भी करें, जिससे कि उन पर भगवान की कृपा बनी रहे."
नाती-पोतों के साथ अपनी दुकान पर पहुंचे विजयवर्गीय
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की परंपरागत करने की दुकान इंदौर के नंदा नगर में मौजूद है, जहां वे हर दीपावली पर मुहूर्त की खरीदी बिक्री के लिए पहुंचते हैं. इस दौरान वह अपनी मां के नाम से स्थापित दुकान पर बैठते हैं. शनिवार को कैलाश विजयवर्गीय अपने नाती-पोतों के साथ दुकान पर पहुंचे और मुहूर्त की बिक्री की. इसके बाद वह शहर के परदेसीपुरा स्थित समाज कल्याण परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने नि:शक्त वृद्धों के बीच उल्लास पूर्वक नाचते गाते हुए दीपावली मनाई.
- हेलमेट लगाया, बुलेट स्टार्ट की, डबल डेकर ब्रिज की मजबूती परखने निकल पड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
- इंदौर में जलसंकट बढ़ते ही बीजेपी खेमों में आंधी तूफान! विधायकों ने 'भाई' के खिलाफ खोला मोर्चा
बच्चों व बुजुर्गों के साथ गीत गाए
कैलाश विजयवर्गीय ने बुजुर्गों के साथ अंत्याक्षरी खेली और सभी को दीपावली के उपहार भेंट किए. इस दौरान उन्होंने कहा "वह पिछले 43 सालों से उन बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाते हैं, जो अपनों से दूर वृद्धआश्रम में रहते हैं." उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. अंत्याक्षरी के दौरान कैलाश विजयवर्गीय, बच्चों और वृद्धजनों के बीच एक से बढ़कर एक गीतों का मुकाबला देखने को मिला. रामायण की चौपाइयों और भक्ति गीत गाकर विजयवर्गीय बच्चों, वृद्धजनों के साथ जमकर झूमते रहे.