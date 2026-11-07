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कैलाश विजयवर्गीय का संदेश- काहे की ईको फ्रेंडली, जमकर फोड़ें पटाखे, 3 दिन में पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ( ETV BHARAT )

इंदौर : विवादास्पद बयानों के चर्चित नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिर अपना रंग दिखाया. दीपावली पर अपनी परंपरागत दुकान संभाली. बेसहारा वृद्धों के बीच गाना गाकर दीपावली मनाई. इसके बाद ईको फ्रेंडली दिवाली मनाने के सवाल पर उन्होंने कहा "जब हिंदू त्योहार आते हैं. तभी इस तरह का नेरेटिव खड़ा किया जाता है. इसलिए यदि दीपावली पर जमकर पटाखे फोड़ें. 3 दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा."

खूब पटाखे फोड़ें और भगवान की आराधना करें