इंदौर में Gen Z पोस्ट ऑफिस में म्यूजिक के साथ कैरम-शतरंज, फ्री में चाय-कॉफी का लुत्फ

बदलते जमाने के साथ डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस को नया लुक देकर अत्याधुनिक सुविधाएं देनी शुरू की.

Indore Gen Z Post Office
इंदौर में लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस में म्यूजिक के साथ कैरम-शतरंज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट : सिद्धार्थ माछीवाल

इंदौर : पोस्ट ऑफिस को लेकर हर किसी की यही धारणा है कि एक सरकारी भवन और उसमें पुराने ढर्रे पर चल रहा कामकाज. चिट्ठी कलेक्शन और वितरण के अलावा स्पीड पोस्ट के कामकाज से ज्यादा कुछ नहीं होता. लेकिन नए दौर में पोस्ट ऑफिस भी अपनी पुरानी इमेज से बाहर आकर नेक्स्ट जेनरेशन के लिए Gen z पोस्ट ऑफिस के रूप में अपग्रेड हो रहे हैं.

इंदौर की पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर क्षेत्र प्रीति अग्रवाल (ETV BHARAT)

इंदौर के DAVV में खुला अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्थित तक्षशिला परिसर कैंपस में खुला नया पोस्ट ऑफिस देखकर यकीन नहीं होता. यहां कहीं शतरंज की बिसात है तो कहीं कैरम खेला जा रहा है. ग्राहक काउंटर पर अपनी डाक सेवाओं की बारी आने तक पोस्ट ऑफिस में ही शतरंज खेल रहे हैं. यहां शतरंज ही नहीं बल्कि कैरम, वायलिन, लाइब्रेरी और चाय की चुस्कियों के साथ गपशप की फ्री और लग्जरी व्यवस्था की गई है.

Indore Gen Z Post Office
इंदौर के डीएवीवी में खुला अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस (ETV BHARAT)

पूरी बिल्डिंग को लेटर बॉक्स का स्वरूप दिया

डाक सेवाओं के साथ इस तरह की सुविधाएं किसी जमाने में भले कल्पना मानी जाती हों लेकिन नेक्स्ट जेनरेशन के लिए तैयार हो रहे Gen Z पोस्ट ऑफिस के सेटअप में पहली बार इसे इंदौर यूनिवर्सिटी कैंपस में साकार किया गया है. इसकी पूरी बिल्डिंग को नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस की अवधारणा के तहत लेटर बॉक्स का स्वरूप दिया गया है.

इसमें युवाओं की पसंद और जरूरत के अनुसार कैफेटेरिया स्पेस विकसित किया गया है, जिसे इंदौर के चर्चित स्थान को दर्शाते हुए आकर्षक रूप दिया गया है, जिससे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा डिजिटल सेवाओं के साथ-साथ इनोवेशन को शामिल करते हुए डाक सेवाओं से जुड़ सकें.

Indore Gen Z Post Office
पूरी बिल्डिंग को लेटर बॉक्स का स्वरूप दिया (ETV BHARAT)

विभिन्न पत्रिकाएं व न्यूजपेपर भी उपलब्ध

पोस्ट ऑफिस में मिनरल वाटर, चाय, कॉफी, डिस्पेंसरी के अलावा कई तरह के गेम्स जैसे लूडो, शतरंज, स्लिन्गो खेलने की भी सुविधा है. वही एक कॉर्नर को पत्रिकाएं और हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़पेपर के लिए भी तैयार किया गया है, जहां विभिन्न लेखकों की चर्चित पुस्तकों के अलावा स्थानीय पत्रिकाएं और हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़ पेपर भी उपलब्ध हैं.

युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए नया प्रयोग

इंदौर की पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर क्षेत्र प्रीति अग्रवाल बताती हैं "इंदौर का नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस युवा वर्ग को आधुनिक एवं सुविधाजनक सेवाओं को प्रदान करने की क्रांतिकारी पहल है, जिसे नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस के रूप में विकसित किया गया है. पोस्ट ऑफिस को लेकर अब तक लोगों की जो धारणाएं बनी हुई हैं, उस धारणा को इस तरह के पोस्ट ऑफिस अब बदल देंगे, जिससे कि एक बार फिर बड़ी संख्या में युवा वर्ग डाक सेवाओं से जोड़कर इसका लाभ ले सकेगा."

संपादक की पसंद

