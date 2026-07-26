मंकी हिल पर भूस्खलन के बाद कई ट्रेनें रीशेड्यूल, जर्नी पर निकलने से पहले चेक करें टाइम टेबल
इंदौर में रेलवे संचालन प्रभावित, महाराष्ट में मंकी हिल पर भूस्खलन के बाद कई ट्रेन रीशेड्यूल, परिवर्तित मार्ग पर चलेंगी कई ट्रेनें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 7:39 PM IST
इंदौर: महाराष्ट के मंकी हिल और ठाकुरवाड़ी के पास हुए लैंडस्लाइड का असर अब रेल यात्रियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. भुसावल मंडल के टकवानी-मंकी हिल रेलखंड पर हुए भूस्खलन के चलते पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. जिससे यात्रियों को परेशानी भी हो रही है.
इंदौर-दौंड एक्सप्रेस 27 जुलाई तक निरस्त
दक्षिण-पूर्व रेलवे के भुसावल मंडल में टकवानी और मंकी हिल स्टेशन के बीच हुए लैंडस्लाइड के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट किया है. इंदौर से जाने वाली इंदौर-दौंड एक्सप्रेस को 27 जुलाई तक निरस्त कर दिया गया है. दूसरी ओर इंदौर से मुंबई जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस को रिशेड्यूल्ड किया गया है. वहीं, आगामी त्योहारों को देखते हुए, रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की है.
परिवर्तित मार्ग पर चलेंगी ट्रेन
पश्चिम रेलवे के पीआरओ मुकेश कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या 22944 इंदौर-दौंड एक्सप्रेस 25, 26 और 27 जुलाई को इंदौर से निरस्त रहेगी. वहीं, 22943 दौंड-इंदौर एक्सप्रेस 25 से 28 जुलाई तक दौंड से संचालित नहीं की जाएगी. इसके अलावा दौंड-अजमेर, दौंड-ग्वालियर और ग्वालियर-दौंड एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग, दौंड-मनमाड-जलगांव-भुसावल-सूरत होकर चलाया जा रहा है.
यात्रा पर निकलने से पहले चेक करें ट्रेन की वर्तमान स्थिति
इंदौर से चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस के समय में भी संशोधन किया गया है. दोपहर 3:45 पर चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस आज (रविवार) रात 8 बजे रवाना होगी. इसी बीच पश्चिम रेलवे ने सावन और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीहोर स्टेशन पर 10 जोड़ी ट्रेनों को अस्थाई स्टॉपेज देने का फैसला किया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति जरूर जांच लें.
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पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा, "बारिश के कारण कई ट्रेंने प्रभावित हुई थी लेकिन अब वह समय से चल रहीं हैं. वहीं कुछ ट्रेनें अभी रिशेड्यूल्ड टाइम पर चल रही हैं."