ETV Bharat / state

जींस पहनकर घूमने निकली बहू, सास ने ऐसा डांटा, उठा लिया खतरनाक कदम

पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है. यहां की रहने वाली महिला गोरी ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है. वहीं, बताया जा रहा है कि मृतिका गोरी की शादी द्वारकापुरी क्षेत्र में रहने वाले राहुल से तकरीबन दो से ढाई साल पहले हुई थी. शादी के दौरान राहुल के परिजनों ने मृतिका गोरी सहित उसके परिजनों को इस बात की जानकारी दी थी, कि राहुल मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है लेकिन शादी होने के बाद गोरी को इस बात की जानकारी लगी कि उसका पति राहुल किसी तरह का कोई काम नहीं करता है जिसके कारण वह काफी परेशान रहती थी.

इंदौर: इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है. वहीं, प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आ रही है की सास के द्वारा मृतिका को जींस पहनने की बात को लेकर डांट दिया गया था और इसी बात से वह काफी आहत हो गई और उसी के बाद उसने इस तरह का कदम उठाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

मृतिका गोरी के परिजनों ने पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि गोरी की सास उसे छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान किया करती थी. घटना वाले दिन मृतिका गोरी जींस पहन कर अपनी बहनों के साथ बाहर घूमने जा रही थी. जब वह जींस पहन कर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास ने उसे डांट दिया और इस दौरान उसके पति राहुल ने भी उसे काफी भला बुरा कहा. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और गोरी अपने कमरे में गई और आत्मघाती कदम उठा लिया.

द्वारकापुरी पुलिस के द्वारा मृतिका के मोबाइल फोन को जप्त कर लिया गया है और पूरे मामले में परिजनों के बयान भी लिए जा रहे हैं. वहीं, एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है कि "प्रारंभिक तौर पर परिजनों के द्वारा इस बात की जानकारी दी जा रही है की मृतिका को उसकी सास ने जींस पहनने की बात को लेकर डांट दिया था उसी के बाद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है."

ये भी पढ़ें:

फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. वहीं, महिला ने जब यह कदम उठाया उस समय घर में मौजूद पति राहुल और सास के द्वारा घर में ही कुछ काम किया जा रहा था लेकिन जब गोरी काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा जहां उसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया था.