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चीजें भूल जाते हैं दिग्विजय सिंह, सिंधिया बोले समय-समय पर याद दिलाना मेरा काम, 2020 में दिलाया था याद

दिग्विजय सिंह को सिंधिया का जवाब ( ETV Bharat )

ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डेली कॉलेज और सिंधिया स्कूल को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है की दिग्विजय सिंह चीजे भूल जाते हैं.

इंदौर के डेली कॉलेज में आरएसएस के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आया हुआ है. जहां डेली कॉलेज के पूर्व छात्र व मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताते हुए ग्वालियर सिंधिया स्कूल को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर उनकी आपत्ति को लेकर ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दो टूक जवाब दे दिया है.