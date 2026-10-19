चीजें भूल जाते हैं दिग्विजय सिंह, सिंधिया बोले समय-समय पर याद दिलाना मेरा काम, 2020 में दिलाया था याद
इंदौर डेली कॉलेज में होगा आरएसएस का प्रोग्राम, दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया जवाब. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:52 PM IST
ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डेली कॉलेज और सिंधिया स्कूल को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है की दिग्विजय सिंह चीजे भूल जाते हैं.
इंदौर के डेली कॉलेज में आरएसएस के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आया हुआ है. जहां डेली कॉलेज के पूर्व छात्र व मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताते हुए ग्वालियर सिंधिया स्कूल को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर उनकी आपत्ति को लेकर ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दो टूक जवाब दे दिया है.
डेली कॉलेज में 28 अक्टूबर को आरएसएस का आयोजन
असल में इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में आगामी 28 अक्टूबर को आरएसएस का एक कार्यक्रम का आयोजन होना है. जिसमें देश भर से करीब 1 लाख संघ कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है. इसी आयोजन के लिए कॉलेज का हॉस्टल छात्रों से खाली कराया गया है. जिसमें संघ कार्यकर्ताओं के रुकने की बात कही जा रही है.
दिग्विजय बोले- सिंधिया स्कूल में क्यों नहीं करते ऐसे कार्यक्रम
डेली कॉलेज में इस आयोजन और छात्रों को हॉस्टल से हटाने को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इंदौर में आपत्ति जताई थी. यहां तक की, संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिख कर जगह बदलने की बात भी कही थी. अपने इसी बयान के साथ उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल पर भी सवाल खड़े कर दिए थे. दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा था कि, "ऐसे आयोजन ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में क्यों नहीं होते."
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सिंधिया बोले- डेली कॉलेज भी सिंधिया परिवार की संस्था
दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई. उनके इस सवाल पर जब ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीडिया द्वारा प्रतिक्रिया ली गई तो, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "दिग्विजय सिंह के न्योता की मुझे जरूरत है क्या और दिग्विजय सिंह न भूले की डेली कॉलेज भी सिंधिया परिवार की ही संस्था है. डेली कॉलेज भी सिंधिया प्राइवर के द्वारा स्थापित किया गया था. दिग्विजय सिंह जी कभी कभी चीज़े भूल जाते हैं, तो मेरा काम होता है, उन्हें समय-समय पर याद दिलाना, जैसे 2020 में मैंने याद दिलाया था."