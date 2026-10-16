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दाहोद रेलवे लाइन पर कहीं गौतम बुद्ध, कहीं जंगल के शेर, स्टेशनों पर दिखे अद्भुत नजारे

कहीं गौतम बुद्ध तो कहीं जंगल के शेर ( Source- Jansampark Indore )

इंदौर : मध्य प्रदेश की इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के नए रंग नजर आने लगे हैं. एक ओर ये रेल परियोजना प्रदेश के आदिवासी अंचलों में पहली बार पहुंच रही, तो दूसरी ओर इस परियोजना के तहत बनकर तैयार रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कला और संस्कृति की अनोखी झलक भी देखने मिल रही है.

47 किमी के रेल रूट का काम अंतिम चरण में दरअसल, पश्चिम रेलवे की इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत टीही से धार के बीच लगभग 47 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. टीही-धार रेलखंड का निर्माण कार्य अक्टूबर 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है. इस रूट पर फिलहाल पीथमपुर, सागोर, गुनावद और धार स्टेशन बनकर तैयार हैं. स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और आकर्षक स्वरूप देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

47 किमी के रेल रूट का काम अंतिम चरण में (Source- Jansampark Indore) इसी क्रम में रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर स्थानीय कला, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को दर्शाने वाली आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही हैं, जिससे यहां आने वाले यात्री क्षेत्र की समृद्ध विरासत को जान सके. स्थानीय कला व संस्कृति के बारे में जान सकेंगे यात्री पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, '' यह पेंटिंग स्थानीय कलाकार बना रहे हैं जिससे कि न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिल सके बल्कि संबंधित स्टेशन और उस इलाके की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से यात्री रूबरू हो सकें. टीही से धार के बीच स्थित पीथमपुर, सागोर, गुनावद और धार रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार की पेंटिंग बनाई जा रही हैं. स्टेशन की बाहरी दीवारों के साथ-साथ प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म की दीवारों को भी स्थानीय कला व संस्कृति से जुड़े चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया जा रहा है.'' यह भी पढ़ें- भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड IAS बने रायसेन कलेक्टर, कांग्रेस की हाईकोर्ट में अपील की तैयारी