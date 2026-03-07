इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन पर ट्रेनें दौड़ने को तैयार, पहले धार तक होगा इंजन का ट्रायल
इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन पर काम द्रुत गति से जारी. कार्य अंतिम दौर में. इंदौर, पीथमपुर, धार अब दिल्ली और मुंबई से जुड़ जाएंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 7:31 PM IST
रिपोर्ट : दिव्यराज सिंह
रतलाम : पश्चिम मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में जल्द ही ट्रेन पहुंचने वाली है. बहुप्रतीक्षित इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के पूरे होने का समय आ गया है. जल्द ही धार तक ट्रैक पर इंजन ट्रायल किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है. वर्ष 2008 से चल रहे इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से काम हुआ है. अब इंदौर, पीथमपुर, धार, दिल्ली व मुंबई मुख्य रेल मार्ग से सीधे जुड़ने जा रहे हैं.
आदिवासी अंचल धार में ट्रेन दौड़ने का इंतजार
टिही में बन रही टनल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. धार एवं सागौर तक ट्रैक लिंक का कार्य भी पूर्ण हो गया है. इसके बाद अब इस आदिवासी अंचल में पहली बार ट्रेन का इंजन पटरियों पर दौड़ता हुआ दिखाई देगा. इंजन ट्रायल की तैयारियां पूर्ण की जा रही है. मार्च के आखिरी हफ्ते रेलवे ट्रैक पर इंजन ट्रायल पूर्ण कर लिया जाएगा. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया "फरवरी 2026 में टिही में बन रही करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल का काम पूरा करने की डेडलाइन पूर्ण हो चुकी है."
कहां, कितना काम पूरा हो गया
पीथमपुर से धार के बीच रेलवे ट्रैक लिंकिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है. ओएचई लाइन और अन्य इलेक्ट्रिक एवं सिगनलिंग कार्य अंतिम दौर में है. प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर और अन्य बिल्डिंग कार्य पहले ही तैयार हो चुके हैं. संभावना है कि मार्च महीने के अंत में इस रेलवे ट्रैक पर इंजन का ट्रायल किया जाएगा.
204 किलोमीटर लंबी इंदौर-दाहोद रेल परियोजना मध्य प्रदेश को गुजरात और दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग से सीधे जोड़ने वाली रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना है. इस कार्य के पूर्ण होते ही इंदौर के बाद राऊ, टिही, पीथमपुर, सागर, गुणावद और धार स्टेशन इस नए रेल रूट से जुड़ जाएंगे.
- एक जुगाड़ और हो गया इंदौर-दाहोद रेल लाइन का काम, करिए गुजरात और दक्षिण भारत की सैर
- नई रेल लाइन से सरसराते निकलेगी ट्रेन, गुजरात-मुंबई का सफर होगा सुहाना
इंदौर से मुंबई की दूरी हो जाएगी कम
दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग से इंदौर सीधे जुड़ जाएगा. इंदौर की मुंबई से दूरी भी घट जाएगी और यात्रा का समय भी कम हो जाएगा. वर्तमान में इंदौर से रतलाम होकर ट्रेन और गुड्स गाड़ियां मुंबई एवं गुजरात के बड़े शहरों की तरफ जाती हैं. इंदौर सहित औद्योगिक हब पीथमपुर भी दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग से सीधे जुड़ जाएगा. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया "यह परियोजना 2008 में स्वीकृत हुई थी, जिसकी कुल लागत 1680 करोड रुपए से अधिक है. प्रोजेक्ट के पूर्ण होते ही इंदौर गुजरात और दक्षिण भारत के सीधे रेल रूट से जुड़ जाएगा."