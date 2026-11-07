ETV Bharat / state

पीथमपुर से धार 120 की स्पीड से दौड़ा इंजन, रेल कनेक्टिविटी का सपना करीब, जानें डेटलाइन

पीथमपुर से धार 120 की स्पीड से दौड़ा इंजन ( ETV Bharat )

धार: इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत पीथमपुर से धार तक ट्रेन संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है. शुक्रवार को पश्चिम रेलवे मंडल के रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) श्रीनिवास ने पीथमपुर से धार के बीच नवनिर्मित रेल ट्रैक का निरीक्षण किया. उन्होंने रेलवे ट्रॉली में बैठकर करीब 43 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का जायजा लिया. इस दौरान रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण के बाद इंजन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर गति परीक्षण भी किया गया.

सीआरएस ने तकनीकी व्यवस्थाओं को परखा