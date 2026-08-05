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पहाड़ चीर बिछ रहा 2957 मीटर ट्रैक, सुरंग में लगे एग्जॉस्ट फैन, एमपी-गुजरात का सफर होगा सुपरफास्ट

इंदौर-दाहोद रुट पर बन रही 2957 मीटर लंबी सुरंग, मध्य प्रदेश से गुजरात की रेलवे कनेक्टिविटी होगी मजबूत, 1216 मीटर बैलास्टलेस ट्रैक का निर्माण पूरा. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

INDORE DAHOD RAIL PROJECT
पहाड़ चीर बिछ रहा 2957 मीटर ट्रैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:29 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी होने जा रही है. दोनों राज्यों के बीच व्यापार-व्यवसाय के परिवहन आधारित अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन अस्तित्व में आई है. प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस रूट पर सुरंग निर्माण कार्य में तेजी से चल रहा है. 3 अगस्त 2026 तक की प्रगति के अनुसार, 2957 मीटर लंबी सुरंग में लाइनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है. इसके बाद सुरंग के भीतर बैलास्टलेस ट्रैक (रेलवे पटरी के नीचे का cement concrete base) बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है.

ओवर्ट रिइंफोर्समेंट एंड लाइटिंग का काम पूरा
अब तक 1216 मीटर बैलास्टलेस ट्रैक का निर्माण पूरा किया जा चुका है. इसके अलावा पीसीसी (प्लेगन सीमेंट कॉंक्रिट) फाइनल लेयर का 1470 मीटर तथा पीसीसी फर्स्ट लेयर का 2007 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है. वर्तमान में 810 मीटर में बैलास्टलेस ट्रैक एवं 740 मीटर पीसीसी निर्माण कार्य प्रगति पर है. इंदौर रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक, सुरंग में जल निकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था को भी समानांतर रूप से विकसित किया जा रहा है. दोनों ओर की साइड ड्रेन, इनवर्ट ड्रेन तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है. इसके अतिरिक्त कट एंड कवर सेक्शन में ओवर्ट रिइंफोर्समेंट एवं लाइनिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है.

TUNNEL LINING COMPLETED
एमपी-गुजरात का सफर होगा सुपरफास्ट (ETV Bharat)

सफोकेशन दूर करने के लिए लगे एग्जॉस्ट फैन
सुरंग को सुरक्षित एवं आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूज निच), बचाव एवं राहत कार्यों के लिए रेस्क्यू शाफ्ट तथा ताजी हवा के आवागमन के लिए वेंटिलेशन डक्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है. सुरंग के अंदर सफोकेशन को दूर करने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाने का कार्य भी प्रगति पर है. ये सभी संरचनाएं भविष्य में सुरंग के सुरक्षित संचालन एवं आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी.

indore dahod rail project
इंदौर-दाहोद रुट पर बन रही 2957 मीटर लंबी सुरंग (ETV Bharat)

पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा सुरंग के शेष हिस्से में ड्रेनेज, बैकफिलिंग तथा अन्य सिविल कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए आधुनिक मशीनरी एवं उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है. इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश एवं गुजरात के बीच रेल संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा. इससे यात्रियों को बेहतर एवं तेज रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी.

वहीं, माल परिवहन को नई गति मिलने के साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक विकास को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा. दरअसल, 205 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का काम फरवरी 2027 तक पूर्ण किया जाना है. इसलिए भी अब तेजी से काम निपटाया जा रहा है. इस ट्रैक के बन जाने से मध्य प्रदेश से गुजरात का सफर आसान हो जाएगा.

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