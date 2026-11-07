आदिवासी अंचल को मिला रेलवे का दीपावली गिफ्ट, आजादी के बाद रेल विहीन इलाके में दौड़ी ट्रेन
टीही-धार रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती, आदिवासी अंचलों के विकास में मिलेगा योगदान. 3 किलोमीटर लंबी टीही टनल का भी स्पीड ट्रायल. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:36 PM IST
इंदौर: इंदौर–दाहोद रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड पर नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का गति परीक्षण पूरा होने के बाद अब प्रदेश के आदिवासी अंचल में ट्रेन दौड़ती नजर आएगी. दीपावली के अवसर पर 47 किलोमीटर लंबे ट्रैक का उस इलाके में ट्रेन का परीक्षण किया गया जहां अब तक रेलवे की कोई सुविधा नहीं थी.
टीही–धार रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती
इस रेल परियोजना के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड के शुरू होने से इंदौर, पीथमपुर एवं धार क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी. विशेष रूप से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को इस परियोजना से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है. पीथमपुर मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है, जहां ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, वाणिज्यिक वाहन निर्माण, इंजीनियरिंग, टायर, फार्मास्युटिकल, केमिकल एवं प्लास्टिक आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं.
नई रेल लाइन के माध्यम से इन औद्योगिक इकाइयों को महाराष्ट्र और गुजरात से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इससे माल परिवहन अधिक सुगम होगा और परिवहन समय एवं लागत में कमी आने की संभावना है. साथ ही औद्योगिक निवेश, व्यापारिक गतिविधियों, रोजगार सृजन एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
आदिवासी अंचलों के विकास में मिलेगा योगदान
इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन परियोजना मालवा क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के आदिवासी अंचलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी. यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. टीही–धार रेलखंड के चालू होने से इंदौर, पीथमपुर एवं धार सहित आसपास के क्षेत्रों में रेल संपर्क का विस्तार होगा. इससे भविष्य में यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी और क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
इसके अतिरिक्त धार एवं आसपास के क्षेत्रों के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी. जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय व्यापार, रोजगार एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. पश्चिम रेलवे द्वारा इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन परियोजना को आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार, औद्योगिक विकास, बेहतर यात्री सुविधाओं एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
विभिन्न स्तरों पर परीक्षण सफल
पश्चिम परिमंडल के रेल संरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने 05 और 06 नवंबर 2026 को 2 दिवसीय निरीक्षण के दौरान टीही–धार रेलखंड का विस्तृत परीक्षण किया. 05 नवंबर को टीही से गुणावद तक और 06 नवंबर को गुणावद से धार तक ट्रॉली के माध्यम से निरीक्षण किया. इस दौरान नवनिर्मित रेल लाइन पर बने पुलों, रेलवे ट्रैक, ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई), सिग्नलिंग प्रणाली तथा अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया गया. इस रेलखंड की प्रमुख विशेषता लगभग 3 किलोमीटर लंबी टीही टनल का भी गहन निरीक्षण किया गया.
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'रेलखंड का निरीक्षण और गति परीक्षण सफल'
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, "टीही–धार रेलखंड का सीआरएस निरीक्षण और गति परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न होना इंदौर–दाहोद नई रेल लाइन परियोजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सीआरएस की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस रेलखंड पर रेल परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा. यह रेलखंड आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा."