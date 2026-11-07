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आदिवासी अंचल को मिला रेलवे का दीपावली गिफ्ट, आजादी के बाद रेल विहीन इलाके में दौड़ी ट्रेन

आदिवासी अंचल को मिला रेलवे का दीपावली गिफ्ट ( ETV Bharat GFX )

इंदौर: इंदौर–दाहोद रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड पर नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का गति परीक्षण पूरा होने के बाद अब प्रदेश के आदिवासी अंचल में ट्रेन दौड़ती नजर आएगी. दीपावली के अवसर पर 47 किलोमीटर लंबे ट्रैक का उस इलाके में ट्रेन का परीक्षण किया गया जहां अब तक रेलवे की कोई सुविधा नहीं थी.

टीही–धार रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती इस रेल परियोजना के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड के शुरू होने से इंदौर, पीथमपुर एवं धार क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी. विशेष रूप से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को इस परियोजना से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है. पीथमपुर मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है, जहां ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, वाणिज्यिक वाहन निर्माण, इंजीनियरिंग, टायर, फार्मास्युटिकल, केमिकल एवं प्लास्टिक आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं.