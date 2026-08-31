इंदौर में 4 लोगों से सायबर ठगी, मुख्यमंत्री विजय थलपति के फाउंडेशन से जोड़ने का झांसा
इंदौर में 4 लोगों से ऑनलाइन ठगी. संस्था से जुड़ने और कमाई करने का झांसा देकर जमा कराई मोटी रकम. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 4:45 PM IST
इंदौर : पुलिस की इतनी समझाइश के बाद भी लोग सायबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं. इंदौर में फिर ऑनलाइन ठगी के हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं. सायबर ठगों ने इंदौर के 4 लोगों को निशाना बनाया. जालसाजों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति की संस्था से जुड़ने का झांसा देकर मोटी रकम ठग ली. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बिजनेस लोन दिलाने का झांसा
इंदौर क्राइम ब्रांच को दी गई शिकायत में पीड़ितों ने बताया "एक अज्ञात व्यक्ति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय थलपति का नाम लेकर उन्हें प्रभावित किया. उन्हें झांसा दिया कि तमिलाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति के फाउंडेशन से जुड़ने का बढ़िया अवसर है. इस संस्था से जुड़कर मोटी कमाई होती है. जालसाजों ने ये भी कहा कि आप लोगों का फोन नंबर विजय थलपति की सेवा संस्था ने चिह्नित किया है. आपके व्यापार में मदद करने के लिए संस्था द्वारा रकम दी जाएगी."
रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम कराई ट्रांसफर
फोन करने वाले जालसाज की बातों में चारों लोग आ गए. फिर उनसे कहा गया "आप लोगों को मेंबर बनने के लिए फाउंडेशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. जालसाज ने ये भी बताया कि वह संस्था का पूरा रजिस्ट्रेशन का काम देखता है. ऑनलाइन चिह्नित किए गए लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी उसी पर है. यदि आप संस्था में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो बिजनेस लोन बड़ी आसानी से मिलेगा." ठग की बातों में आकर 4 लोगों ने उसके द्वारा बताए गए अकाउंट में 50 से लेकर 60 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए.
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पुलिस ने फिर जारी की एडवाइजरी
राशि जमा करने के दो-चार दिन तक लोग जवाब का इंतजार करते रहे. लेकिन जब जालसाज का फोन बंद आने लगा तो लोगों को ठगी का शक हुआ. फिर चारों लोग शिकायत करने इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंचे. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी." पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है. लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी संस्था से यदि इस तरह का फोन आता है तो पहले उसकी इंक्वारी करें और उसके बाद ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें.