ETV Bharat / state

इंदौर में फिर डिजिटल अरेस्ट, ATS अफसर बन धमकाया, सीनियर सिटीजन से 1.70 करोड़ ठगे

रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी को अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन लगाने वाले द्वारा कहा गया "मैं पुणे एटीएस से बोल रहा हूं. मेरा नाम चंद्रभान है. पुलवामा आतंकी हमले में आतंकी अफजल खान को पकड़ा गया है. उसने आपका नाम बताया है. आपके अकाउंट में 70 लाख रुपए का कमीशन आया है." एक दिन बाद फिर सायबर जालसाज ने वीडियो कॉल कर महिला को धमकाया और कहा "आपके यहां थोड़ी देर में पुलिस आ रही है. आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

इंदौर : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सायबर फ्रॉड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. सायबर ठगों के निशाने पर पैसे वाले सीनियर सिटीजन रहते हैं. अब इंदौर के हीरा नगर क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी को 15 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया. इस दौरान इतना धमकाया कि उन्होंने अपनी सारी एफडी तुड़वाकर पूरी रकम सायबर ठगों के बताए खातों में जमा कर दी. कैसे हुई पूरी वारदात, आइए विस्तार से जानते हैं.

वीडियो कॉल कर बुजुर्ग दंपति को धमकाया

वीडियो कॉल पर धमकाने के दौरान सायबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को कुछ घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर धमकाया. महिला ने अपने रिटायर्ड इंजीनियर पति को पूरे मामले की जानकारी दी. फिर महिला के पति को भी ठगों ने जांच एजेंसियों के नाम पर धमकाया. ठगों ने जांच एजेंसियों के नाम पर लगातार वीडियो कॉल किए. उनसे तरह-तरह के सवाल पूछे गए. इस प्रकार बुजुर्ग पति-पत्नी को 15 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा गया. इस दौरान उनके अकाउंट की पूरी जानकारी ली गई.

राशि वापस नहीं मिलने पर बुजुर्ग दंपति ने की एफआईआर

बुजुर्ग पति-पत्नी को सायबर ठगों ने झांसा देकर कहा "आप लोगों के एकाउंट में एक करोड़ 70 लाख रुपए की एफडी है. इसे तुड़वाएं और ये राशि हमारे द्वारा बताए जा रहे 3 अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें. हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं. अगर जांच में ये पाया गया कि आपका आतंकी से कोई संबंध नहीं है तो ये राशि आपके खाते में वापस कर दी जाएगी. ये राशि आरबीआई के अंडर में रखी जाएगी." बुजुर्ग दंपति ठगों के झांसे में आ गए और एक करोड़ 70 लाख रुपये ठगों द्वारा बताए गए खातों में जमा कर दी.

पुलिस ने सायबर ठगों के खातों को चिह्नित किया

जब कुछ दिन तक बुजुर्ग दंपति की राशि वापस खाते में नहीं आई और उन ठगों के नंबर बंद आने लगे तो परेशान होकर उन्होंने अपने परिचित को पूरी जानकारी दी. इसके बाद इसकी शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच में की गई. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं इंदौर में बढ़ने लगी हैं. एक करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ठगों के अकाउंट चिह्नित किए जा रहे हैं. मामले की जांच जारी है.