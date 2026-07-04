इंदौर की अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार ठगी की शिकार, पुलिस ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा रिफंड कराया

इंदौर की अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार ठगी की शिकार, पुलिस ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा रिफंड कराया
राज्य सायबर सेल की तत्परता से इंदौर की एक महिला को बड़ी राहत मिली. सायबर ठगों की शिकार हुई थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 2:13 PM IST
इंदौर : अंतरराष्ट्रीय स्तर की घुड़सवारी में भाग लेने वाली महिला के साथ डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई. महिला ने ये राशि घोड़ा खरीदने के एवज में ऑनलाइन ट्रांसफर की थी. जैसे ही महिला को ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस में शिकायत की. साायबर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दूसरी किस्त में दी गई डेढ़ करोड़ से ज्यादा की राशि बैंक में फ्रीज करा दी. इसके बाद ये राशि पीड़ित महिला को रिफंड कराई गई.
सायबर ठगों ने कंपनी का फर्जी ई-मेल बनाया
राज्य साइबर सेल में इंदौर की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की घुड़सवार खिलाड़ी ने शिकायत की. इसमें बताया कि सितंबर-अक्टूबर 2026 में जापान में होने वाले एशियाई गेम्स में वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है. उसने विदेशी नस्ल के घोड़े बिडेन को खरीदने का करार एक कंपनी के साथ किया. करार के तहत 45 फीसदी राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी. इसके बाद सायबर ठगों ने कंपनी के संचालक की फर्जी ई-मेल आईडी बनाई. फर्जी ईमेल से खिलाड़ी को बाकी के रुपये ट्रांसफर कराने एक अकाउंट के बारे में जानकारी दी गई.
कंपनी से बात करने पर ठगी का पता चला
महिला खिलाड़ी ने मेल में दिए गए बैंक अकाउंट में शेष बची राशि एक करोड़ 62 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी. इसके बाद जब खिलाड़ी ने उस कंपनी से पूरे रुपए देने के बाद घोड़े को कब तक पहुंचाने की बात की तो जवाब मिला कि उसे बकाया रुपए नहीं मिले. महिला ने जब पूरी जानकारी निकाली तो पता चला कि सायबर ठग द्वारा ई-मेल स्पूफिंग ठगी की वारदात की गई. ठगी के रुपये जेपी मॉर्गन बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे. ठगी की शिकार महिला ने इसकी शिकायत इंदौर राज्य साइबर सेल से की.
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खाता फ्रीज कर महिला को रिफंड कराया
राज्य साइबर सेल ने जांच के बाद जेपी मॉर्गन बैंक के प्रबंधक से पूरी जानकारी निकाली. इसके बाद उस अकाउंट को फ्रिज करवाया गया. इसके बाद जरूरी कार्रवाई करने के बाद महिला के खाते में राशि ट्रांसफर कराई गई. डीएसपी नरेंद्र रघुवंशी का कहना है "अंतरराष्ट्रीय स्तर की घुड़सवार खिलाड़ी की शिकायत पर मामले की जांच की गई. जिस अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हुए थे, उसे फ्रीज कराया. महिला को राशि वापस कराई गई."