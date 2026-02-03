सायबर ठगों का नया खतरनाक हथियार apk, इंदौर में एक माह में 150 लोग हुए कंगाल
इंदौर में आमजन के अलावा पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों में सायबर जालसाजों ने दहशत भरी. मोबाइल हैक कर ठगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 6:15 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में सायबर ठग ताबड़तोड़ वारदात कर रहे हैं. हालत ये है कि आम लोगों को छोड़िए, प्रशासन व पुलिस के अफसरों के मोबाइल फोन भी हैक होने लगे हैं. सायबर जालसाजों के नए हथियार apk फाइल से लोगों के बैंक खाते खाली हो रहे हैं. इंदौर में बीते 32 दिन में 150 से अधिक शिकायतें सायबर पुलिस व क्राइम ब्रांच पुलिस के पास पहुंची हैं.
apk फाइल से मोबाइल हैक
इंदौर में ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. ठग रोजाना अलग-अलग तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इंदौर में एक जनवरी से 2 फरवरी के बीच ऑनलाइन ठगी की डेढ़ सौ से ज्यादा घटनाएं हुई हैं. इन सभी मामलों में एक तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया गया. सायबर ठग apk फाइल के माध्यम से लोगों के मोबाइल हैक कर धोखाधड़ी कर रहे हैं. इंदौर में एक माह के अंदर करीब 15 लाख रुपये की ठगी सायबर जालसाज कर चुके हैं.
भूलकर भी apk फाइल ओपन नहीं करें
सायबर जालसाज मोबाइल नंबर प्राप्त कर टागेट करने वाले को apk फाइल वाट्सएप पर और एसएमएस से भेजते हैं. फाइल खोलते ही मोबाइल का सारा डेटा ठग के पास चला जाता है. हाल ही में कई लोगों को आरटीओ से संबंधित फर्जी चालान भेजे गए. जैसे ही लोगों ने apk फाइल खोली तो मोबाइल का सारा डेटा ठगों के पास पहुंच गया. इस प्रकार लोगों के साथ ठगी की वारदात हुई. जिसके मोबाइल पर apk फाइल आती है, वह बगैर सोचे-समझे इसे डाउनलोड कर लेता है और ठगी का शिकार हो जाता है.
पुलिस की एडवाइजरी का पालन करें
ऐसा भी देखने में आया है कि जिस व्यक्ति को पहले apk फाइल भेजी जाती है, उसके डाउनलोड होते ही मोबाइल के सारे कांटेक्ट नंबर ठग तक पहुंच जाते हैं. इसके बाद सायबर जालसाज उन नंबरों पर भी apk फाइल भेजते हैं. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी करती है. लेकिन लोग भी सायबर जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं."
- दुबई में तुम्हारा भाई मुसीबत में, तुरंत 10 लाख भेजो, सुनते ही महिला ने खाते से ट्रांसफर किए
- रतलाम पुलिस की मुहिम: आप भी समझ लें सायबर क्राइम से बचने क्या करें और क्या नहीं
कैसे बचें सायबर फ्रॉड से, क्या करें और क्या नहीं
- अगर कोई अनजान व्यक्ति apk फाइल भेजता है तो इसे डाउनलोड न करें.
- कॉल पर किसी को भी अपने बैंक खाता, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें
- ऑनलाइन खरीददारी के लिए ऐसे बैंक खाता का इस्तेमाल करें, जिसमें कम बैलेंस हो
- किसी भी आनलाइन वेबसाइट से कोई एप्पलीकेशन डाउनलोड न करें
- कभी भी किसी के साथ अपना ओटीपी/सीवीवी/पासवर्ड/पिन आदि शेयर न करें
- ऑनलाइन अथवा फोन पर दिये गये लॉटरी अथवा फ्री ऑफर के लालच में न पड़ें
- केवायसी के नाम पर प्राप्त मैसेज में दिये गये नंबर पर कॉल न करें
- व्हाट्सएप पर अननोन मोबाइल नंबर से वीडियों कॉल रिसीव करते समय अपना चेहरा ना दिखाएं
- अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहें
- बिजली कनेक्शन की कटौती संबंधी मैसेज की पुष्टि पहले बिजली ऑफिस जाकर करें