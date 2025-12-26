ETV Bharat / state

कहीं पति बना हत्यारा, कहीं बोरी में बंधा मिला नवजात, पढ़ें इंदौर क्राइम की खबरें

इंदौर में बीते दो-तीन दिन में हुईं कई आपराधिक घटनाएं, सड़क पर बोरी में बंधी मिली नवजात, कमरे में खून से लथपथ मां.

INDORE CRIME NEWS
इंदौर में क्राइम की घटनाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 1:32 PM IST

6 Min Read
इंदौर: देश के हर हिस्से से अपराध से जुड़े कई चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं. प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने के बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते. इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर से बीते दो-तीन दिन में क्राइम की एक-दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आए हैं. जहां किसी पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं शादी के लिए हामी न भरने पर शख्स ने महिला को सोशल मीडिया पर बदनाम किया, तो कहीं एक मां कुमाता बनती नजर आई. पढ़िए सिलसिलेवार घटनाएं.

पहला मामला

घर के अंदर तड़पती मिली मां

सबसे पहले इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला संगीता सिलाई का काम करती थी. उसका बेटा मजदूरी करता है. जब बुधवार शाम को बेटा मजदूरी खत्म करके घर वापस लौटा तो, अंदर का नजारा देख वह हक्का बक्का रह गया. घर के अंदर उसने देखा कि उसकी मां संगीता गंभीर रूप से घायल है. जबकि पिता वहां से भाग रहे हैं. बेटे आकाश ने तुरंत मां संगीता को घायल हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बेटे आकाश ने बताया कि "पिता रमेश का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है. जिसके चलते वह आए दिन उसकी मां से विवाद करता है. संभवतः जब मां और पिता घर पर अकेले थे, तो दोनों के बीच हुआ और उसके बाद पिता ने मां पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और मौके से फरार हो गए. पुलिस बेटे आकाश के बयानों के आधार पर जांच करने में जुटी है. वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि "मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

दूसरा मामला

प्रेमी की बातों से दुखी होकर युवती ने लगाया मौत को गले

इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि युवती ने प्रेमी और उसके माता-पिता की बातों से आहत होकर यह कदम उठाया है. मामले में आजाद नगर पुलिस ने जांच कर प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के प्रति उकसाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में युवती पक्ष के एडवोकेट मनीष यादव ने आरोपी युवक की जमानत याचिका पर आपत्ति ली. साथ ही कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी कि आजाद नगर पुलिस ने मामले में ठीक तरह से जांच नहीं की है.

एडवोकेट मनीष यादव ने कोर्ट को यह भी बताया की "युवती और युवक दो वर्षों से प्रेम संबंध में थे. जब युवती के परिजनों को युवक से प्रेम संबंधों की जानकारी मिली, तो वह आरोपी युवक के घर पर शादी के लिए उसके माता-पिता से बात करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन युवक के माता-पिता ने युवती के माता-पिता को 50 लाख रुपए दहेज देने की बात कही. जब युवती के माता-पिता ने इतने रुपए देने से इनकार किया, तो उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी कि हमारे लड़के के कई और लड़कियों से संबंध हैं, तो क्या सबसे शादी कर लें. इसी बात से आहत होकर युवती ने इस तरह का कदम उठाया है."

बताया जा रहा है कि आरोपी को इंदौर हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक अंतिम जमानत दे दी है. वहीं 12 जनवरी को इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

महिला को बदनाम करने वाले आरोपी की तलाश (ETV Bharat)

तीसरा मामला

शादी से किया इनकार, बदनाम करने की दी धमकी

हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महिला ने शिकायत में बताया है कि फेसबुक पर एक युवक की उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. जिसे उसने एक्सेप्ट कर ली. इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. इस बीच महिला और युवक ने अपने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिए. दोनों की सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत होने लगी, लेकिन इसी दौरान फेसबुक फ्रेंड ने महिला को शादी करने का ऑफर दे दिया.

जिस पर महिला ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है. इस पर फेसबुक फ्रेंड ने महिला और उसकी बेटी के फोटो को एडिट कर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी. इस पर महिला ने युवक को काफी समझाया भी लेकिन वह बदनाम करने की धमकी देते रहा. युवक ने इस दौरान महिला से यह भी कहा कि वह अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर ले. जिससे वह काफी घबरा गई और मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई. फिलहाल पुलिस ने फेसबुक आईडी के माध्यम से युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

चौथा मामला

बोरी मां बांधकर बच्ची को फेंका

इंदौर के चौथे मामले की कहानी एक मां की है, जिसने कड़कड़ाती ठंड में अपने नवजात बच्चे को सड़क पर फेंक दिया. द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर में एक बच्ची को बोरे में बंधी मिली. मौके पर मौजूद एक महिला सफाई कर्मी जब सफाई करते हुए बोरी के पास पहुंची, तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. जब उसने बोरी को खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची मौजूद थी. सफाईकर्मी महिला ने नवजात को तुरंत बोरी से बाहर निकालकर इसकी जानकारी क्षेत्रीय रहवासियों और पुलिस को को दी.

नवजात में जांच जारी (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची को बोरी में बांधकर ठिकाने लगाने वाले अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी हुई है. वहीं बच्ची को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. फिलहाल बच्ची की हालात सामान्य बताई जा रही है."

