इंदौर में रेलवे स्टेशन पर 11 लाख की ब्राउन शुगर जब्त, राजस्थान और मंदसौर से जुड़े तार
इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर 11 लाख की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 8:29 PM IST
इंदौर: क्राइम ब्रांच लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धर पकड़ करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में पुलिस ने रविवार को गश्त के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 102 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है. जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है. पकड़े गए आरोपी से बारीकी से पूछताछ की जा रही है.
आरोपी के कब्जे से 11 लाख की ब्राउन शुगर बरामद
इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों मुखबिर से सूचना मिली कि भागीरथपुरा क्षेत्र में रहने वाला चिंटू उर्फ चींटी वर्मा शहर में राजस्थान और मंदसौर सहित अन्य जगहों से ब्राउन शुगर लाकर तस्करों को सप्लाई कर रहा है. इसी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उसकी तलाश कर रही थी तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा. जिसके चलते पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तार किया.
लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने की कार्रवाई
जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 102.76 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई. जब्त ब्राउन शुगर की मार्केट कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है. आरोपी चिंटू मात्र पांचवी कक्षा तक पढ़ा है और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वह राजस्थान और मंदसौर के कुछ बड़े ड्रग्स तस्करों से जुड़ा हुआ है.
अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश
इंदौर डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि "ऐसी संभावना है कि आरोपी ड्रग्स तस्करों से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर आता था और उसे इंदौर शहर में सप्लाई कर देता था. इस मामले में पुलिस जल्द ही पकड़े गए आरोपी चिंटू से पूछताछ के बाद कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकती है."
इंदौर क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने में जुटी हुई है. इस तस्करी में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर सकती है.