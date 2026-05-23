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बिजनेसमैन से 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग, तीन महिलाओं सहित 7 आरोपी क्राइम ब्रांच के शिकंजे में

गिरफ्त में आई रिशु उर्फ अभिलाष चौधरी मूल रूप से सागर की रहने वाली है. वह सागर के साथ ही भोपाल के कई बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से जुड़ी हुई है. वह खुद को यूपीएससी पास आउट बताती थी और बीजेपी की नेताओं के साथ में घूमती थी. कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वह बीजेपी में कोई बड़ा पद पाने की फिराक में थी. इससे पहले ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

इंदौर: इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कारोबारी को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिनमें तीन महिला और एक पुलिसकर्मी सहित अन्य आरोपी शामिल हैं. शुक्रवार को पुलिस ने मामले में रिशु उर्फ अभिलाष चौधरी और पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार किया.

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कारोबारी हितेन्द्र ठाकुर से एक करोड़ रुपए की डिमांड करने के मामले में पुलिस ने द्वारकापुरी क्षेत्र की रहने वाली अलका दीक्षित, उसके बेटे, उसके एक मित्र लाखन चौधरी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था. वहीं पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अलका दीक्षित की दोस्त रही भोपाल की श्वेता जैन को भी गिरफ्तार किया है.

रिशु उर्फ अभिलाष चौधरी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस मामले में लगातार आरोपियों से कर ही है पूछताछ

श्वेता जैन ने पूछताछ में सागर की रहने वाली एक अन्य महिला रिशु उर्फ अभिलाष चौधरी की जानकारी दी. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इन आरोपियों का सहयोग करने वाले पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है कि उन्होंने किस कारोबारी को किस तरह से ब्लैकमेल किया और अब तक वे कितने लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूल चुके हैं.

डीसीपी, इंदौर राजेश त्रिपाठी ने कहा, मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों की बैंक डिटेल और उनके मोबाइल फोन के कांटैक्ट्स के आधार पर जांच-पड़ताल करने में जुटी हुई है. वहीं इस पूरे मामले की पुलिस अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और रोजाना की कार्रवाइयों की जानकारी गृह मंत्रालय को भी भेजी जा रही है.