शादी से इंकार करने पर बौखलाया इंजीनियर, युवती के एडिट न्यूड फोटो जगह-जगह चस्पा

इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार किया. वह एक युवती को बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार की गंदी हरकतें करता था.

बौखलाया इंजीनियर, युवती के एडिट न्यूड फोटो जगह-जगह चस्पा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
इंदौर : इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिविल इंजीनियर व डाटा एनालिस्ट का काम करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है. वह सनकी आशिक की तरह गंदी हरकतें कर रहा था. उसने क्राइम के कई सीरियल देखकर युवती को बदनाम करने की साजिश रची. उसने युवती के एडिट न्यूड फोटोग्राफ इंदौर के विभिन्न सुलभ शौचालय में चस्पा किए. युवती व परिजनों की शिकायत पर उसे दबोचा गया.

शादी नहीं होने से बौखलाया इंजीनियर

इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस के अनुसार आरोपी आयुष अग्निहोत्री सिविल इंजीनियर है. वह डाटा एनालिस्ट के रूप में काम करता है. बीते दिनों परिवार वालों ने उसकी शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से तय की. कुंडली का मिलान नहीं होने के कारण युवती से रिश्ता तय नहीं हो पाया.

इंदौर डीसीपी राजेश त्रिपाठी (ETV BHARAT)

आरोपी आयुष अग्निहोत्री को आशंका थी कि युवती के परिजनों ने उसकी शादी नहीं होने दी. इसके बाद वह युवती और उसके परिवार को बदनाम करने की साजिश रचने लगा.

क्राइम के सीरियल देखकर रची साजिश

आरोपी ने क्राइम के कई एपिसोड देखे. इस दौरान उसने एक एपिसोड देखा, जिसमें युवती को बदनाम करने के लिए साजिश रची जाती है. आरोपी आयुष अग्निहोत्री ने युवती और उसके परिवार की कुछ महिलाओं के फोटो सोशल मीडिया से निकाले. इन फोटो को एडिट कर इंदौर के विभिन्न सुलभ शौचालयों और अन्य जगहों पर चस्पा कर दिए. इस दौरान कई आपत्तिजनक बातों का जिक्र भी युवती और उसकी परिवार की महिलाओं के बारे में किया.

आपत्तिजनक फोटो डाक से युवती के घर भेजे

जब युवती और उसके परिवार को एक के बाद एक कई फोन आने लगे तो वे परेशान हो गए. इसकी शिकायत बाणगंगा पुलिस थाने में की. पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने इंदौर क्राइम ब्रांच से शिकायत की. क्राइम ब्रांच ने जांच पड़ताल कर 25 दिन में आरोपी आयुष अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जब युवती से उसकी शादी नहीं हुई तो वह उसे बदनाम करने के लिए ये कृत्य करने लगा.

युवती के घर के आसपास भी फोटो चस्पा किए

आरोपी ने बताया "उसने युवती और उसके परिजनों के कुछ न्यूड फोटो बनाए. इसे वह डाक विभाग के माध्यम से भेजता था. वह देवास व उज्जैन जाता था. वहां से डाक के माध्यम से युवती और उसके परिजनों को पोस्ट कर देता था. इसके अलावा कई जगहों पर न्यूड फोटो चस्पा किए. युवती के घर के आस-पास भी ये फोटो चस्पा किए. डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया "आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. उसके घर से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है."

