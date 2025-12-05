इंदौर के क्रिकेट क्लबों में बेटियों का जोश हाई, स्मृति मंधाना- हरमनप्रीत जैसा बनने का सपना
भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी तो हर बेटी का सपना चौके-छक्के लगाने और गिल्लियां बिखेरने का. इंदौर की भी बेटियां जोश में.
इंदौर : इंदौर में लड़कियों के बीच क्रिकेट का क्रेज बढ़ गया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नारी शक्ति के बोलबाला का असर दिख रहा है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब नारी शक्ति के बीच क्रिकेट का जुनून बढ़ गया है. इसके अलावा आईपीएल की तरह डब्लूपीएल होने से भी लड़कियों को क्रिकेट में कैरियर दिखने लगा है. इसलिए इंदौर की गर्ल प्लेयर क्रिकेटर बनना चाहती हैं. इंदौर के तमाम क्रिकेट क्लब में वूमेंस खिलाड़ियों की एंट्री फुल हो चुकी है.
इंदौर के क्रिकेट क्लबों में बेटियों की संख्या बढ़ी
नन्हे हाथों को जिस समय पेंसिल और पेन पकड़ना सिखाया जाता है, उस उम्र में अब बेटियां क्रिकेट का बल्ला थाम रही हैं. अब हर लड़की स्मृति मंधाना, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर की तरह क्रिकेटर बनने को आतुर है. मध्य प्रदेश में क्रिकेट की सरजमीं कहे जाने वाले इंदौर में आलम यह है कि शहर के तमाम क्रिकेट क्लब में महिला खिलाड़ियों की बंपर एंट्री के बाद सभी क्लब और संगठन में नए खिलाड़ियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है.
स्कूल से लेकर कॉलेज की छात्राओं में जुनून
कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली 9 साल की लड़की से लेकर हायर सेकेंडरी से लेकर ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियां क्रिकेट के मैदान में पसीना बहा रही हैं. टीम इंडिया द्वारा विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद अधिकांश खिलाड़ी अब क्रिकेट में ही अपना भविष्य तलाश रही हैं. सुबह से स्कूल की पढ़ाई से फ्री होने के बाद सभी क्रिकेट मैदानों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा नजर आ रही है. इस स्थिति के चलते इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने वूमेंस खिलाड़ियों के लिए अब लेडिज कोच तैनात किए हैं.
लड़कियों के लिए फ्री कोचिंग, सीटें भी फुल
जिन खिलाड़ियों की बैटिंग अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस और फिर बारी-बारी से टीमों की फील्डिंग बॉलिंग और कैच करने की प्रैक्टिस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है. इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन की कोशिश भी यही है कि फिमेल खिलाड़ियों को मेल खिलाड़ियों की तरह ही आगे लाया जाए. फिमेल खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट क्लब की एट्री नि:शुल्क कर दी गई है. अच्छा खेलने वाली लड़कियों की नए सिरे से टीम के निर्धारण के साथ सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट की सतत प्रैक्टिस करवाई जा रही है.
लड़कों के साथ अभ्यास कर रही हैं लड़कियां
इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन की महिला कोच रंजना गुप्ता बताती हैं "किसी जमाने में इंदौर में हैप्पी वंडर्स क्लब में लड़कियों को क्रिकेट खेलने की इजाजत थी लेकिन अब शहर के तमाम क्रिकेट क्लब में लड़कियां लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं. इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन में भी 60 सीटें फुल होने के बाद अब लड़कियों को प्रैक्टिस के लिए भी शामिल करना मुश्किल है."
अब पूरा सीन बदल गया है
वहीं, बैटिंग की कोचिंग लेने वाली ओजस्विनी का कहना है "पहले उन्होंने मोहल्ले में गली क्रिकेट खेला था. लड़कियों को ज्यादा क्रिकेट खिलाया भी नहीं जाता था लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है. क्योंकि वर्ल्ड कप जीने के बाद अब लड़कियां लड़कों की तुलना में ही न केवल क्रिकेट खेल रही है बल्कि रिकॉर्ड भी बना रही हैं." 9 साल की आराध्या भदोरिया का कहना है "उन्हें बैटिंग अच्छी लगती है. वह क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रही हैं."