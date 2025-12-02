इंदौर रोड एक्सीडेंट के आरोपियों को जेल, जिला कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, 4 की हुई थी मौत
इंदौर में सितंबर महीने में हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर को जेल भेजा गया. कोर्ट ने खारिज की क्लीनर की जमानत याचिका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 10:00 PM IST
इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में ढाई महीने पहले एक ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मंगलवार को एरोड्रम पुलिस ने ट्रक चालक गुलशेर अली और क्लीनर शंकर को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इंदौर जिला कोर्ट में आरोपी शंकर की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं.
अनियंत्रित ट्रक ने 15 वाहनों को मारी थी टक्कर
मामला 15 सितंबर 2025 का है. एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक नो एंट्री जोन में घुस गया था और करीब 7 किलोमीटर तक दौड़ते हुए 15 वाहनों को टक्कर मार दी थी. घटना के बाद ट्रक में आग लग गई थी. इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ट्रक गुलशेर अली चला रहा था और क्लीनर शंकर भी ट्रक में मौजूद था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपी जेल में हैं.
कोर्ट ने खारिज की क्लीनर शंकर की जमानत याचिका
क्लीनर शंकर की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे इंदौर जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शिप्रा पटेल की कोर्ट ने खारिज कर दिया. पुलिस की ओर से एजीपी उमेश यादव के द्वारा इस जमानत आवेदन पर आपत्ति ली गई और कई तर्क रखे गए. कोर्ट ने इन्हीं तर्कों को सुनने के बाद शंकर की जमानत याचिका निरस्त कर दी. शंकर ने अपने बयान में शराब पीकर ट्रक चलाने की बात भी कही थी. सीएम मोहन यादव ने भी मामले में संज्ञान लिया था और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी.