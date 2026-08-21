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इंदौर ITI के दिव्यांग छात्रों से मुफ्त खाने के वसूले पैसे, कोर्ट के आदेश पर गेस्ट फैकल्टी पहुंची हवालात

इंदौर ITI की गेस्ट फेकल्टी गिरफ्तार ( ETV Bharat )