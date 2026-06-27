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ढाबे पर खाना खाने के बाद नकली नोट दिये जाते थे, आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में खपा रहे थे पैसे

बता दें कि इंदौर की गांधी नगर पुलिस को गांधी नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबा संचालक के द्वारा यह जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति संजय हमारे यहां खाना खाने के बाद दो सौ रुपए का नकली नोट दे रहा था. जब हमे नोट के नकली होने की जानकारी लगी तो हमने पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की.

इंदौर: इंदौर की गांधी नगर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 84 हजार रुपये भी पुलिस ने बरामद किया है. फिलहाल आरोपियों से पुलिस द्वारा काफी सख्ती से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही कुछ और खुलासे हो सकते हैं.

फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी संजय को पकड़ा है और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उनसे बताया कि वह अपने एक साथी रवि चौधरी के साथ मिलकर नकली नोट लसुड़िया थाना क्षेत्र की एक कालोनी में मकान लेकर तैयार करता है और इन नकली नोटों को बनाने के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में चला देता है. पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी रवि व एक अन्य को पकड़ा है और उनके पास से 84 हजार रुपए के नकली नोट और अन्य नकली नोट बनाने का समान जिसमें प्रिंटर, कागज और अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया है. आरोपियों की निशानदेही पर जल्द ही कुछ और खुलासे हो सकते हैं.

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एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है कि पूरे ही मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से काफी सख्ती से पूछताछ करने में जुटी हुई है और जल्द ही कुछ और खुलासे हो सकते हैं." वहीं, पकड़े गए आरोपियों के पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं. आरोपियों में से एक आरोपी संजय पूर्व में भी नकली नोट की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है.