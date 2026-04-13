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फैशन की दुनिया में कैसे आइकॉन बने मनीष मल्होत्रा? 500 स्टूडेंट्स के बीच शेयर किए अनुभव

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कहा "आज की जनरेशन के पास अपने आपको साबित कर सफल होने के कई मौके हैं, बशर्ते वे लगातार मेहनत करें." एक होटल में एनआईएफ ग्लोबल द्वारा आयोजित कन्वर्सेशन विद मनीष मल्होत्रा कार्यक्रम के स्पेशल सेशन में स्टूडेंट्स के साथ ही डिजाइनर्स, फैशन लवर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और शहर के जाने-माने लोग शामिल हुए. अपने डिजाइन्स से फैशन की दुनिया में नए ट्रेंड्स सेट करने वाले मनीष मल्होत्रा ने स्टूडेंट को कई नई बातें बताईं.

इंदौर : मशहूर फैशन डिजाइनर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पसंदीदा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने युवाओं को सफलता के मंत्र बताए. उन्होंने फैशन और डिजाइन के फील्ड से जुड़े युवाओं और प्रोफेशनल्स को अपनी जर्नी, एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री इनसाइट्स और सक्सेस मंत्र शेयर किए. इंदौर में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मनीष मल्होत्रा की बातों को ध्यान से सुना.

फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बहुत स्कोप

मनीष मल्होत्रा ने कहा "भविष्य में आप सभी के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कोप है. जब उनकी इस क्षेत्र में जर्नी शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक कई बड़े बदलाव हुए हैं. उस समय इतने मौके नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की जनरेशन के पास मौके ज्यादा हैं. ऐसे में वह अपने आप को साबित कर सफल हो सकते हैं. बस उन्हें अपने पैशन के लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है और उसके प्रति वफादार रहना है."

जिंदगी में कभी हार नहीं मानो

मनीष मल्होत्रा ने स्टूडेंट से रूबरू होते हुए यह भी बताया "उनकी शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई, जहां मशीन रखी थी और कई बार यह भी हुआ, जब उन्होंने कपड़े डाइनिंग टेबल पर काटे. एक समय था, जब उन्होंने कभी खुद से भी सवाल किए थे कि अगर वह सफल नहीं हुए, तो क्या होगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वह हार मान जाएं."

उन्होंने कहा "आपकी गलतियां ही आपको सिखाएंगी. उन्होंने भी कई बार गलतियां की हैं और उसी से सीखा है, क्योंकि हर दिन आपका नहीं होता. इस अवसर पर एनआईएफ ग्लोबल इंदौर की चेयरपर्सन साधना तोडी ने 3 शहर के 15 फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देने की घोषणा की, जिसमें एनआईएफ ग्लोबल, इंदौर से भी स्टूडेंट्स शामिल हैं."