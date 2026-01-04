'कैलाश विजयवर्गीय को लौटा दूंगा 2 लाख', भागीरथपुरा में पत्नी की मौत से दुखी पति का दर्द
इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर लोगों का फूटा गुस्सा, पत्नी के मौत से दुखी पति ने सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 6:45 PM IST
इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर प्रदेश भर के लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों और कांग्रेस का दावा है कि गंदा पानी पीने से करीब 16 लोगों की मौत हो गई है. जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 6 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है. इंदौर सहित मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दूषित पानी के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार का विरोध हो रहा है. सड़कों पर जनता के साथ कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं. इधर, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मौतों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.
मृतका के पति ने ठुकराई सरकार की मदद
स्थानीय कांग्रेस नेता के दावे के मुताबिक दूषित पानी पीने से करीब 150 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है. इनके इलाज का खर्च मोहन सरकार उठाएगी. इसकी घोषणा पिछले दिनों मंत्री कैलाश विजयवर्गी द्वारा की गई है. वहीं, जिन लोगों की गंदे पानी के सेवन से मौत हो गई थी. इनमें से अधिकतर लोगों को 2-2 लाख रुपए के चेक खुद घर जाकर सौंप गए थे. इन्हीं मृतकों में से एक मृतक के पति ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद को लौटने की बात कही है.
'बेटियों को बुलाया था खाने पर'
भागीरथपुरा क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्षीय मंजूलता की गंदा पानी पीने से मौत हो गई है. ऐसा दावा उनके पति दिगंबर का है. पत्नी मंजुलता की मौत के बारे में बताते हुए पति दिगंबर ने बताया,"मंजूलता ने मौत से पहले अपनी बेटियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था. उन्होंने अपनी पांचों बेटियों के लिए घर पर खाना बनाया. जब बेटियां घर पर खाना खाने के लिए पहुंची, तो देखा कि मां की तबीयत बहुत खराब है. उन्हें उल्टी दस्त हो रही है. परिजन तत्काल मंजूलता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई."
मृतका के पति ने की सख्त सजा की मांग
पत्नी की मौत के बाद पति दिगंबर ने कहा, "पत्नी की मौत के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनके घर आए और घर पर मौजूद बेटियों को 2 लाख रुपए का चेक देकर चले गए. वे इस चेक को वापस कर देंगे." उन्होंने कहा, "जिस तरह से हत्या पर कारवास की सजा दी जाती है. ठीक उसी प्रकार भागीरथपुरा में दूषित पानी पानी से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर होना चाहिए. साथ ही उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए."