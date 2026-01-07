ETV Bharat / state

हम आंकड़ों में नहीं पड़ते, दूषित पानी से मौतों पर बोले मोहन यादव, हर मौत कष्टदायक

भोपाल बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेसवार्ता. जीरामजी योजना और इंदौर दूषित पानी से मौतों पर दिया जवाब.

INDORE DIRTY WATER DEATHS
दूषित पानी से मौतों पर बोले मोहन यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
भोपाल: इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मृतकों के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि जो संख्या है वह फाइनल नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और नगर निगम में जो मृतक का रजिस्ट्रेशन होता है उसके आधार पर जो संख्या आएगी उसी के आधार पर राहत राशि परिजनों को दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि हमारे लिए तो एक भी व्यक्ति की जान जाना भी अत्यंत कष्टकारी है." सीएम ने बीजेपी मुख्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में ये बात कही.

इंदौर मामले में मृतकों की संख्या फाइनल नहीं: सीएम

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किए गए मृतकों के आंकड़े से जुड़े सवाल को लेकर स्पष्ट कर दिया कि हम आंकड़े नहीं देख रहे हैं. हमारे लिए तो एक व्यक्ति की मृत्यु भी अत्यंत पीड़ादायक है. सीएम ने कहा कि "सभी मृतकों के परिजनों को राहत राशि दी जाएगी. नगर निगम में जो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है, उस आधार पर भी राहत राशि दी जाएगी." यह बात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीरामजी योजना पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही.

सभी प्रभावितों को मिलेगी राहत (ETV Bharat)

जीरामजी में अब 125 दिन काम की गारंटी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जीरामजी योजना को लेकर कहा, "इस योजना में जहां पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा." उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए निश्चित बजट का प्रावधान किया है. राज्य सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी. केन्द्र सरकार की ओर से हालांकि 6 महीने का समय दिया गया है. कहा ये गया है कि 6 माह के भीतर इस योजना को अधिसूचित किया जाए." सीएम ने योजना के संबंध में बताया कि "इसमें 60 फीसदी राशि केन्द्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार के जिम्मे होगी."

bjp leader Hemant Khandelwal
मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेसवार्ता (ETV Bharat)

'जरूरत के मुताबिक मिलेगा काम'

पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हाथ को 125 दिन का काम मिले. इस आधार पर जो ये योजना बनाई है, वह क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है." उन्होंने कहा, "योजना इस ढंग से बनाई गई है कि गांव देहात के इलाकों में जिस समय बुआई का समय हो कटाई का समय हो उस समय खेतों में उन्हें काम मिल सके और बाकी समय जो मजदूरी का काम है. वो भी मिलता रहे."

