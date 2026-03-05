ETV Bharat / state

भागीरथपुरा मामले में इंदौर हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश, एडवोकेट बोले निगम कर्मचारियों पर दर्ज हो FIR

भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के कारण 30 से अधिक लोगों की मौत मामले में इंदौर हाईकोर्ट में गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश की गई. इस मामले में कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हुई थीं. इन 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले दिनों रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की थी. इसी जांच कमेटी ने गुरुवार को जांच रिपोर्ट पेश कर दी है.

इंदौर: हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में गुरुवार को भागीरथपुरा मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान जांच कमेटी के द्वारा सील बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश की गई. वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने भागीरथपुरा पानी की टंकी पर तैनात कर्मचारियों के बयान लेने के साथ ही उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की. जिस पर अब 6 अप्रैल को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

'पानी की टंकी पर पदस्थ 5 कर्मचारियों से हो पूछताछ'

याचिकाकर्ता के वकील अजय बगड़िया ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कई तर्क रखे. अधिवक्ता ने मांग की है कि "पानी की टंकी पर पदस्थ 5 कर्मचारियों से पूछताछ की जाए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो क्लोरीन मिला हुआ संक्रमित पानी बताया जा रहा है वह जल शुद्धिकरण संयंत्र से सीधे वॉटर टैंक तक आने की संभावना कम है. यदि बीच में पानी में कोई रासायनिक मिश्रण या प्रदूषण हुआ होता तो वह पाइपलाइन फटने या किसी अन्य तकनीक के कारण से होता."

'सीधे वॉटर टैंक से पानी भरकर पीने वाले भी हुए बीमार'

याचिकाकर्ता के वकील अजय बगड़िया ने कोर्ट के सामने यह सवाल भी उठाया कि "वार्ड 11 के ओवर हेड वॉटर टैंक से जो पानी सीधे लोगों के घर तक पहुंचा वह पाइप लाइन में दूषित हुआ है. यह पानी पहले से ही टैंक में दूषित था."उन्होंने कहा कि "कई लोगों ने बयान दिए कि उन्होंने पाइप लाइन का पानी पीया ही नहीं बल्कि सीधे वॉटर टैंक से पानी भरकर प्रयोग किया. इसके बावजूद वह बीमार हो गए."

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि "उन्होंने भागीरथपुरा क्षेत्र के 6 लोगों के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं जो वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. जिसमें उन 6 लोगों के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वह किस तरह से दूषित पानी पीने के कारण बीमार हुए हैं."

'सामान्य क्लोरीनेशन से मृत्यु होना संभव नहीं'

एडवोकेट अजय बगड़िया ने यह भी तर्क दिए कि "सामान्य क्लोरीनेशन से मृत्यु होना संभव नहीं है. साधारण बैक्टीरिया संक्रमण से भी इतनी गंभीर स्थिति नहीं बनती है. अधिवक्ता ने आशंका जताई कि पानी में पोटेशियम क्लोराइड या अन्य किसी रसायन की मात्रा अधिक डाली गई है, जिसके कारण भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने के कारण लोगों की मौत हुई है."

अधिवक्ता के द्वारा भागीरथपुरा टंकी पर पदस्थ निगम कर्मचारियों के साथ ही अन्य कर्मचारियों के बयान लेने के साथ ही उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है. इस मामले में अब 6 अप्रैल को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.